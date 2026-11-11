Samsung préparerait un Galaxy dont l’écran s’élargit pour regarder des films

Samsung travaillerait sur un smartphone dont l’écran s’allonge à la demande. Dans une publication relayée ce 11 novembre, le leaker Ice Universe évoque deux formats, 16:9 et 21:9. Tenu à la verticale, l’appareil gagnerait de la hauteur. Tourné à l’horizontale, il offrirait une surface plus large pour un film. Samsung n’a annoncé ni ce Galaxy ni sa commercialisation.

Le format 21:9 ferait surtout la différence pour les films larges

Imaginez un film au format proche du 21:9 sur un écran 16:9. Pour conserver tout le cadre, le lecteur affiche des bandes noires au-dessus et au-dessous. Avec un écran plus proche du format du film, l’image peut occuper une plus grande part de la dalle. À l’inverse, une vidéo 16:9 peut garder des bandes sur les côtés quand l’écran est étendu. Le gain dépend du cadrage de la vidéo et des options du lecteur.

En mode portrait, la hauteur supplémentaire pourrait servir à lire davantage de texte ou à afficher plus de lignes dans une conversation. Tout dépendrait de la manière dont les applications s’adaptent quand la taille de l’écran change. La publication d’Ice Universe évoque les deux formats, sans documenter ce comportement.

Samsung Display a déjà montré un écran qui coulisse

Le principe a déjà dépassé le stade du dessin. Samsung Display a présenté le Slidable Flex Vertical, un démonstrateur qui passe de 5,1 à 6,7 pouces en s’étendant vers le haut. Sur ce type de concept, la surface visible augmente en faisant coulisser une partie de l’appareil. Un Galaxy Z Fold gagne de la place en ouvrant deux moitiés autour d’une charnière.

Ce qu’il manque pour parler d’un futur Galaxy en magasin

Les rapports 16:9 et 21:9 indiquent la forme de l’image. Ils ne donnent ni sa diagonale ni la résolution du téléphone évoqué. Les dimensions du démonstrateur de Samsung Display ne peuvent donc pas être attribuées au modèle de la fuite. Il reste aussi à savoir comment le mécanisme résisterait à la poussière et aux ouvertures répétées. Le seul détail nouveau à retenir aujourd’hui est le passage entre les deux formats évoqués par Ice Universe.

Image : démonstrateur Slidable Flex Vertical de Samsung Display présenté au CES 2025.