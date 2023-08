Samsung, Google et Kakao Games s’unissent pour sublimer l’expérience de jeu sur les Galaxy

Samsung n’a ménagé aucun effort pour offrir la meilleure expérience de jeu possible à ses utilisateurs. En partenariat officiel avec Google et Kakao Games, le géant technologique sud-coréen a concocté une expérience de jeu exclusive pour ses utilisateurs du Galaxy Z Fold 5, du Galaxy Z Flip 5 et de la série Galaxy S23.

Une expérience de jeu inédite : Ares: Rise Of Guardians

Les utilisateurs de ces smartphones auront la chance de découvrir le jeu Ares: Rise Of Guardians de Kakao Games. C’est le 20 du mois que cette collaboration tripartite a été dévoilée entre Samsung, Google et Kakao Games.

Optimisation avec l’API 3D ‘Vulkan’

En premier lieu, Samsung Electronics et Kakao Games ont mis en œuvre la dernière API graphique 3D ‘Vulkan’ pour ‘Ares’, avant de l’optimiser. Cela permet de réduire la charge et l’utilisation de la mémoire du chipset pendant les sessions de jeu. C’est une avancée significative par rapport à l’API graphique existante ‘OpenGLES’, qui offrait moins de stabilité au niveau des images par seconde.

Google et Kakao Games : Une collaboration fructueuse

La solution “Adaptive Performance” de Google a été intégrée à ‘Ares’ en collaboration avec Kakao Games, assurant ainsi une performance améliorée grâce à un taux d’images par seconde élevé et constant durant le jeu.

Les retours des experts

Lee Si-woo, CBO de Kakao Games, a exprimé sa satisfaction : “Grâce à la coopération technique entre les trois entreprises, le nouveau jeu ‘Ares’ est encore plus agréable sur les smartphones Galaxy.”

De son côté, Lee Hyeong-won, Directeur général de Google Play Game Partnership Korea, a déclaré : “C’est un réel plaisir de voir Ares intégrer Google Play et offrir une expérience de contenu plus réaliste aux utilisateurs de smartphones Galaxy. Nous sommes déterminés à continuer à développer l’écosystème Android à travers diverses collaborations techniques.”

Jung Hye-soon, directrice de l’équipe de développement du framework chez Samsung Electronics’ MX, a conclu en affirmant : “Nous sommes ravis d’offrir aux utilisateurs de smartphones Galaxy une expérience de jeu encore plus immersive et agréable grâce à notre collaboration avec Google et Kakao Games.”