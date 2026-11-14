Samsung Galaxy S27 Ultra : ne l’achetez pas avant d’avoir lu ça !

Le Galaxy S27 Ultra pourrait gagner 700 mAh de batterie et perdre son téléobjectif 3× dédié. Si ces deux pistes se confirment, le prochain haut de gamme de Samsung pourrait mieux convenir à ceux qui terminent leur journée avec une batterie presque vide qu’à ceux qui utilisent leur zoom pour les portraits et les photos de famille. Avant de choisir entre le S26 Ultra et son successeur, regardez ce que vous utilisez vraiment sur votre téléphone.

Le visuel montre un design attribué au Galaxy S27 Ultra. Samsung n’a pas confirmé son apparence définitive.

Une batterie plus grande, avec la même recharge à 60 W

Les certifications relevées pour des batteries associées au Galaxy S27 Ultra pointent vers une capacité typique de 5 700 mAh, contre 5 000 mAh pour le S26 Ultra. Cela représente 14 % de capacité supplémentaire. En pratique, le gain dépendra aussi de la consommation de l’écran, du processeur et du réseau mobile. Le chiffre utile sera l’autonomie mesurée sur une journée comparable, avec de la navigation, de la vidéo et de la photo. Relevé des certifications par SammyGuru.

Les dossiers évoquent aussi une recharge filaire de 60 W, une puissance que Samsung propose déjà sur le S26 Ultra. Si vous branchez surtout votre téléphone dix minutes avant de repartir, comparez le pourcentage récupéré pendant ce court délai. Les 700 mAh supplémentaires comptent surtout si vous voulez tenir plus longtemps entre deux prises. Caractéristiques du Galaxy S26 Ultra.

Le maintien du S Pen est également attendu. La piste d’un prototype de 7 000 mAh auquel Samsung aurait renoncé pour conserver le stylet reste à vérifier. Les documents publics donnent pour l’instant un repère plus solide autour des 5 700 mAh.

Le zoom 3× est le détail à surveiller si vous prenez des portraits

La configuration rapportée pour le S27 Ultra comprendrait un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif 5× de 50 Mpx et une caméra frontale de 16 Mpx. L’incertitude porte encore sur certains capteurs. Le changement le plus important serait la disparition du téléobjectif 3× que possède le S26 Ultra. Suivi des informations photo par SammyGuru.

Un téléphone peut toujours afficher un bouton 3× dans son application photo en recadrant l’image d’un autre capteur. Le résultat peut être satisfaisant dehors, en pleine lumière. Le test intéressant sera celui d’un visage en intérieur ou d’un enfant qui bouge, où il faut conserver assez de détails malgré la faible lumière et le mouvement. Si vous utilisez souvent cette focale, attendez des photos prises au même cadrage sur les deux appareils. Les 200 Mpx du capteur principal ne suffisent pas à prédire le résultat.

Écran et processeur : deux promesses à vérifier en conditions réelles

Les informations qui circulent évoquent une dalle OLED M16 et un filtre de confidentialité plus souple. Il pourrait par exemple limiter la visibilité latérale d’une application bancaire dans la moitié haute de l’écran tout en gardant une vidéo visible en dessous. Cet usage reste au stade de la fuite. Si vous utilisez surtout votre téléphone dehors, le test à regarder sera la lisibilité en plein soleil avec le filtre activé, puis sans lui. Piste du filtre en écran partagé.

Côté processeur, les premières informations ont évoqué l’Exynos 2700, tandis que des rapports plus récents privilégient un Snapdragon pour l’Ultra. La puce de la version française reste à confirmer. Les écarts de performances et les problèmes de chauffe évoqués ne sont pas des mesures établies sur un modèle commercial. Pour le jeu ou la vidéo, une comparaison après vingt minutes d’utilisation dira davantage qu’un score obtenu au démarrage. Suivi des variantes et des puces.

Dans quels cas vaut-il la peine d’attendre ?

Votre priorité Ce qui doit guider votre choix Tenir plus longtemps loin d’une prise Attendez les mesures d’autonomie du S27 Ultra. Les 5 700 mAh sont la piste la plus tangible. Photographier des visages au zoom 3× Le S26 Ultra dispose déjà d’un téléobjectif dédié. Comparez les résultats en intérieur avant de passer au S27 Ultra. Recharger vite avant de repartir Le S26 Ultra monte déjà à 60 W. Les premières certifications n’indiquent aucun plafond supérieur pour le S27 Ultra. Acheter au meilleur prix Comparez le tarif français à stockage égal et le coût réel après reprise, en incluant éventuellement un S26 Ultra reconditionné avec garantie.

Le bloc photo horizontal et les coloris vus dans les fuites ne permettent pas encore de juger la tenue du téléphone à plat ni les finitions qui seront vendues en France. La reconnaissance faciale renforcée reste elle aussi à confirmer. Pour le logiciel, les informations récentes évoquent One UI 9.5, sans confirmation pour le S27 Ultra. État des informations sur One UI 9.5.

Samsung n’a annoncé ni date de lancement ni prix français pour le S27 Ultra. La fenêtre du début 2027 et le seuil de 1 500 € restent des estimations. Si votre téléphone actuel tient encore bien, vous pouvez attendre les essais d’autonomie et les premières photos au 3×. Si vous devez changer maintenant, le S26 Ultra offre déjà deux éléments vérifiables pour décider, un zoom 3× dédié et une recharge à 60 W.