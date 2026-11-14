Samsung Galaxy : ce réglage masque vos photos quand vous confiez le téléphone au SAV

Avant de déposer un Galaxy au SAV, vous pouvez ouvrir une session dédiée à la réparation avec le mode Maintenance. Dans cette session, le technicien peut utiliser les applications préinstallées pour faire ses vérifications. Vos photos, vidéos, messages et autres fichiers personnels restent inaccessibles.

Les étapes avant de confier le Galaxy

Sauvegardez le téléphone avant le dépôt. La session de maintenance protège l’accès aux données présentes, tandis qu’une sauvegarde vous permet de les récupérer si l’intervention impose une réinitialisation. Dans Paramètres, cherchez Mode Maintenance. Samsung situe l’entrée dans la rubrique de maintenance de l’appareil. Vous pouvez également passer par Samsung Members → Assistance → Service de réparation. Touchez Activer. Le Galaxy peut proposer de créer un journal système. Ce fichier contient des informations sur le fonctionnement récent, dont des erreurs qui peuvent être utiles pour reproduire le problème. Redémarrez et vérifiez que la session de maintenance s’affiche avant de remettre l’appareil.

Ce que le réparateur peut voir et ce qui disparaît à la sortie

Dans le guide du mode Maintenance, Samsung précise que seules les applications préinstallées sont accessibles. Les comptes et les données créés pendant le diagnostic sont effacés à la sortie du mode. Quand vous récupérez la machine, ouvrez Mode Maintenance → Quitter, confirmez le redémarrage et déverrouillez le Galaxy pour retrouver votre session.

Si le réglage manque, commencez par le chercher dans Samsung Members et vérifiez la version de One UI. En cas d’écran inutilisable ou d’appareil qui ne démarre plus, demandez au centre de réparation quelles options de sauvegarde et de diagnostic correspondent à votre situation.

Donner au SAV les éléments qui aident au diagnostic

Avant de basculer en mode Maintenance, notez dans quelles conditions le défaut apparaît. Pour une panne de charge, indiquez le câble et le chargeur utilisés. Pour une application qui se ferme, notez l’action qui déclenche le problème et la fréquence à laquelle il apparaît. Si le défaut ne se produit que dans votre application ou votre session personnelle, signalez-le au technicien : les applications que vous avez installées ne sont pas accessibles dans la session de maintenance.