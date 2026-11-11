Samsung Galaxy : ce réglage cache vos messages sur l’écran verrouillé sans couper les alertes

Un message arrive pendant que votre Galaxy est posé sur une table. Vous voulez voir qu’on vous a écrit, sans laisser les personnes autour de vous lire la première ligne. One UI permet de masquer le contenu des notifications pendant le verrouillage tout en gardant les alertes actives.

Le réglage à changer avant de laisser votre téléphone sur la table

Ouvrez Paramètres → Notifications → Masquer contenu si verrouillé, puis choisissez Masquer si verrouillé. Le guide Samsung en français montre ce menu. Le même chemin est cité par un modérateur de Samsung France dans un échange sur One UI 9. L’intitulé et la présentation peuvent varier selon la version.

Pour vérifier le résultat, verrouillez le téléphone et demandez à un proche de vous envoyer un message neutre. Regardez ce que l’écran affiche avant de déverrouiller l’appareil. Si vous ne voyez aucune alerte, vérifiez aussi que les notifications sur l’écran de verrouillage sont autorisées et que l’application peut envoyer des notifications.

Vous pouvez masquer une seule application

Dans Paramètres → Notifications → Notifications de l’application, ouvrez l’application souhaitée. Si l’option Afficher ou masquer le contenu si verrouillé est proposée, sélectionnez Masquer si verrouillé. C’est pratique pour protéger le texte des messages professionnels tout en laissant visibles les alertes d’autres applications.

Si votre priorité est de masquer le texte partout, commencez par le réglage général. Réservez les exceptions aux applications pour lesquelles vous voulez vraiment lire les aperçus en laissant le téléphone verrouillé.