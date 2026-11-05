La référence SM-R545 apparaît dans un dossier FCC. Elle renforce la piste de nouveaux écouteurs Samsung, sans confirmer leur nom commercial ou un lancement français.

Samsung prépare des écouteurs à contour d’oreille : une certification apporte un nouvel indice

Samsung pourrait élargir ses écouteurs à un format qui se maintient autour de l’oreille. Une certification américaine repérée par SamMobile apporte un élément plus concret aux informations qui circulent sur ce projet.

Le dossier concerne la référence SM-R545. SamMobile la rapproche d’écouteurs désignés T1 ou Buds Canal 5. Ces appellations doivent encore être distinguées d’un nom commercial confirmé.

Une étape réglementaire, pas encore une annonce

La publication de SamMobile du 4 novembre fait état d’un passage par la FCC, l’organisme américain chargé notamment des équipements radio. Le dossier consultable sous l’identifiant ZCASMR545R documente cette démarche.

Ce type de trace permet de suivre un produit avant sa présentation. Il ne donne pas, à lui seul, une date de vente, un tarif ou la liste des pays concernés.

Le format peut compter autant que la fiche technique

Un maintien par contour d’oreille répond à une attente différente de celle d’un simple changement de génération. Pour certains utilisateurs, la première question est de savoir si les écouteurs restent confortables et stables pendant leurs déplacements.

Mais une forme ne permet pas de déduire la qualité sonore, l’isolation ou la sécurité d’usage. Ces points devront être documentés par une annonce détaillée, puis par des essais portant sur le produit commercialisé.

Il faut aussi éviter de confondre ce projet avec d’autres noms d’écouteurs Samsung rencontrés dans les rumeurs. La référence du dossier constitue ici le repère le plus solide pour suivre la suite.

Aucune disponibilité française n’est établie à ce stade. Pour les lecteurs qui cherchent des écouteurs immédiatement, cette certification reste une information de veille. Pour ceux qui attendent un nouveau format Samsung, elle donne une référence précise à surveiller.

Sources : SamMobile et dossier FCC ZCASMR545R.

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