RTX 5080 24 Go : la pénurie de mémoire aurait fait dérailler le projet de Nvidia

La GeForce RTX 5080 de 24 Go évoquée depuis plusieurs mois pourrait ne jamais arriver. D’après une information attribuée au forum Board Channels et relayée par ShiftDelete, Nvidia aurait abandonné un lancement envisagé pour janvier 2027. Le constructeur n’avait annoncé publiquement ni cette carte ni sa date de sortie.

Pourquoi les puces de 3 Go changeraient le calcul

La version 24 Go aurait nécessité des modules GDDR7 de 3 Go. La RTX 5080 commercialisée dispose de 16 Go et peut atteindre cette capacité avec huit modules de 2 Go. Avec huit modules de 3 Go, le total passerait à 24 Go. Selon la fuite, la disponibilité et le coût de ces puces plus denses auraient pesé sur la décision.

Ce que les 8 Go supplémentaires auraient changé

Une mémoire vidéo plus grande aide surtout lorsque le jeu ou le logiciel approche déjà la capacité de la carte, par exemple avec de lourdes textures ou dans certaines tâches 3D. Si votre jeu tient dans 16 Go, ajouter de la mémoire ne fait pas automatiquement monter le nombre d’images par seconde. La capacité et la bande passante sont deux caractéristiques distinctes, et Nvidia n’a pas publié de fiche pour cette variante supposée.

Pour quelqu’un qui envisage un achat, le seul modèle sur lequel on peut aujourd’hui comparer des prix et des résultats mesurés reste la RTX 5080 16 Go. Le récit d’une annulation ne donne aucune date fiable pour une éventuelle autre carte et ne change pas les caractéristiques du modèle en vente.