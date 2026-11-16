ROG Xbox Ally X : comment activer Auto SR pour améliorer l’image en mode portable

La ROG Xbox Ally X et la ROG Xbox Ally X20 peuvent désormais utiliser Auto SR sur leur écran intégré et sur batterie. Cette fonction de Windows reconstruit une image plus détaillée à partir d’une résolution de rendu inférieure. Microsoft a annoncé sa sortie de la phase de test le 10 novembre avec la prise en charge des jeux réglés en 1080p. Le mode Performances et la compatibilité avec Auto HDR arrivent progressivement via les mises à jour de Windows.

1. Mettez Windows et la barre de jeu à jour. Ouvrez Windows Update dans les paramètres et installez les mises à jour proposées. Ouvrez ensuite le Microsoft Store pour mettre à jour la Xbox Game Bar et installer ou actualiser le paquet Auto Super Resolution. Redémarrez si Windows le demande.

2. Lancez le jeu, puis ouvrez la barre de jeu. Appuyez sur le bouton Xbox de la console ou sur Windows + G avec un clavier. Dans le menu des widgets, ouvrez le panneau Affichage puis les options graphiques et repérez Auto SR. La documentation de Microsoft détaille les options par jeu et les conditions de compatibilité.

3. Comparez les modes dans la même scène. Commencez en mode Qualité pour juger la lisibilité des textes et des détails fins, puis essayez le mode Performances s’il est proposé. Reprenez le même passage et regardez la fluidité autant que la netteté. Si Auto SR n’apparaît pas, vérifiez que Windows et le paquet sont à jour et que le jeu utilise une résolution compatible.

Ce que le 1080p et le mode 120 images/s changent vraiment

Pendant la phase de test, il fallait souvent abaisser la résolution du jeu pour déclencher Auto SR. Un jeu en 1080p peut désormais activer la fonction. Sur un écran externe compatible, Microsoft annonce une mise à l’échelle jusqu’au 1440p. Sur l’écran intégré, Microsoft signale que le 1080p peut être moins avantageux pour les performances que d’autres configurations. Comparer un réglage de rendu inférieur peut donc rester pertinent.

Le mode Qualité prend en charge jusqu’à environ 70 à 75 images/s. Le nouveau mode Performances relève ce plafond à 120 images/s. Dans sa démonstration de Rocket League en 720p sur Ally X, Microsoft montre environ 115 images/s en mode Performances contre environ 70 en mode Qualité. Les chiffres concernent ce jeu et ces réglages. Le gain sur un autre titre dépend de la charge graphique et de sa compatibilité.

Les limites à connaître avant de modifier tous vos jeux

La mise à jour vise les Ally X et X20. Microsoft ne cite pas l’Ally standard dans cette annonce. La compatibilité annoncée concerne Auto HDR, le traitement Windows appliqué aux jeux sans HDR natif. Lorsque le jeu utilise son propre mode HDR, la documentation de Microsoft indique qu’Auto SR ne le prend pas en charge. Si vous constatez une image moins agréable ou des saccades, désactivez Auto SR pour ce jeu et rejouez la même scène pour isoler l’effet du réglage.