Ces robots font le ménage chez de vrais clients, mais un humain voit aussi l’intérieur de leur maison

À San Francisco, Tau Robotics propose de faire nettoyer son logement par des robots humanoïdes. Ils peuvent essuyer des surfaces, passer l’aspirateur ou la serpillière. Pourtant, le service ne repose pas sur des machines entièrement autonomes : des humains les pilotent et regardent ce qu’elles voient à travers leurs caméras.

C’est ce détail qui change la lecture des démonstrations. Un robot capable de manipuler un outil dans un appartement ne prouve pas, à lui seul, qu’il a compris la pièce et choisi chaque geste sans intervention.

Le robot intervient à domicile, l’opérateur travaille ailleurs

Dans sa FAQ officielle, Tau explique combiner pilotage humain et intelligence artificielle. Un superviseur peut laisser la machine effectuer une tâche de façon autonome puis reprendre la main. L’entreprise indique envoyer généralement deux robots par prestation, déposés avec un superviseur.

Le principe ressemble donc davantage à un service de ménage assisté par des machines qu’à l’achat d’un appareil capable de se débrouiller seul chez vous. Le client réserve une intervention ; il n’acquiert pas un humanoïde prêt à remplacer durablement une personne dans toutes les tâches domestiques.

La présence de jambes et de bras ouvre des possibilités différentes de celles d’un aspirateur robot. Mais elle ajoute aussi une difficulté : déplacer le corps, garder l’équilibre et manipuler les objets doivent fonctionner ensemble dans un environnement qui n’a pas été conçu pour une machine.

Les images du logement servent aussi à entraîner les modèles

La politique de confidentialité du service décrit une collecte vidéo continue pendant la visite. Les caméras placées sur la tête et les poignets donnent à l’opérateur une vue de l’espace où il travaille. Tau utilise également les séquences enregistrées, la télémétrie et les commandes pour entraîner ses modèles.

Le ménage et l’apprentissage sont donc liés. La prestation ne consiste pas uniquement à envoyer une machine ; elle produit aussi des données sur un logement réel et sur la manière de s’y déplacer. La politique indique que les microphones sont désactivés et que le son du domicile n’est pas enregistré.

Les pièces à exclure deviennent un vrai réglage du service

Les conditions prévoient de désigner des zones interdites avant la visite. Les chambres et salles de bains sont exclues par défaut, sauf choix contraire lors de la réservation. Toute personne présente peut demander l’arrêt de la session.

Tau précise aussi conserver les vidéos sans échéance fixe tant qu’une suppression n’est pas demandée. Une demande peut retirer les enregistrements et empêcher leur réutilisation future, mais elle ne permet pas d’effacer rétroactivement leur influence sur un modèle déjà entraîné.

Aucune disponibilité française n’est annoncée dans les documents consultés. L’intérêt, pour le moment, est de voir ce qu’implique concrètement l’arrivée d’un humanoïde dans une maison : les gestes visibles ne racontent qu’une partie du service. L’identité de celui qui commande la machine et l’usage des images comptent tout autant.