Les « cinq heures » ne sont pas un compte à rebours avant une fermeture. La vidéo de KreekCraft critique surtout les jeux répétitifs et leur visibilité sur Roblox.

Roblox : « il reste cinq heures » ne signifie pas que la plateforme va fermer

Une vidéo relayée par KreekCraft le 9 novembre présente Roblox comme s’il ne lui restait que cinq heures. Le titre ressemble à un compte à rebours avant une fermeture. Pourtant, son auteur explique lui-même que ce délai n’est pas réel. Son sujet est la place prise par les jeux répétitifs, les copies et les créations à faible effort sur la plateforme.

Dans sa réaction, KreekCraft regarde un essai vidéo de RexCore consacré à l’évolution de Roblox. Vers 5 min 24, le passage est explicite : les cinq heures ne doivent pas être prises au pied de la lettre. L’auteur imagine une horloge où minuit représenterait une plateforme devenue incapable de faire émerger des jeux originaux.

Dans la vidéo originale de KreekCraft, le passage à partir de 5 min 24 permet de comprendre ce que signifie réellement son titre.

Cette horloge peut même reculer, précise la conclusion. Il s’agit donc d’un jugement sur une direction prise par Roblox, pas d’une annonce sur le fonctionnement des comptes ou une interruption du service. Aucune échéance de fermeture ne peut être déduite de cette vidéo.

Le vrai débat : pourquoi rencontre-t-on autant de jeux qui se ressemblent ?

RexCore critique les expériences bâties autour de recettes déjà populaires. KreekCraft cite notamment différentes variantes de jeux centrés sur les œufs et remarque qu’il avait confondu deux titres tant leur présentation lui semblait proche. Ce sont des observations et des opinions de créateurs, pas une mesure de tout le catalogue Roblox.

La vidéo aborde aussi la création assistée par l’IA et les contrôles d’âge. Plusieurs chiffres et affirmations sont énoncés rapidement : ils ne deviennent pas des faits établis simplement parce qu’un vidéaste connu les reprend. L’intérêt du sujet est ailleurs : quand une page d’accueil favorise des formules familières, comment un joueur retrouve-t-il une expérience réellement différente ?

Le rapport trimestriel déposé par Roblox permet de garder une échelle concrète : la plateforme comptait en moyenne 138 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2026. Un débat sur la qualité des recommandations ne doit donc pas être transformé en disparition imminente de Roblox.

Ce qu’un joueur ou un parent peut réellement en retenir

La première précaution est de distinguer le titre d’une vidéo de son contenu. Ici, l’explication arrive après plusieurs minutes. Un extrait partagé sans ce passage peut donner un sens complètement différent au propos.

La seconde consiste à regarder le jeu précis plutôt que la plateforme comme un bloc uniforme : ce qu’on y fait, ce qu’il propose d’acheter et les interactions qu’il encourage. La popularité ne renseigne pas, à elle seule, sur l’intérêt d’une session pour un enfant ou un adulte.

Enfin, ne confondez pas une création répétitive, un jeu que vous n’aimez pas et une infraction aux règles. La critique de RexCore ouvre un débat sur la découverte des jeux ; elle ne démontre pas que toutes les expériences citées doivent disparaître. C’est cette discussion qu’il faut retenir, pas un faux rendez-vous avec une fermeture.

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