Roblox : il retourne dans d’anciens jeux stars et découvre des mondes presque vides

Les décors sont toujours là, mais les foules ont disparu. Flamingo retourne dans plusieurs anciens succès de Roblox, avec des constats à distinguer d’un bilan d’audience.

Les mondes sont encore là, les maisons aussi, mais les foules ont disparu. Dans une nouvelle vidéo, Flamingo retourne dans plusieurs anciens jeux populaires de Roblox. MeepCity, Robloxian High School, The Plaza ou Deathrun : son parcours montre ce qu’un jeu social perd lorsque ses habitués ne sont plus au rendez-vous.

MeepCity : retrouver un décor connu et presque personne dedans

Le vidéaste commence par comparer d’anciennes pages de Roblox à son exploration actuelle. Dans MeepCity, il retrouve des lieux associés à ses souvenirs, puis traverse notamment un hôpital vide. Il affiche un petit nombre de joueurs au moment du tournage, mais ce compteur n’est pas un bilan d’audience quotidien ou mensuel.

La vidéo originale de Flamingo montre ces visites successives. Les compteurs et les rencontres correspondent à sa session, pas à une fréquentation garantie au moment de votre lecture.

Flamingo associe une partie du déclin de MeepCity à la disparition de sa fonction de fêtes. C’est son explication : la vidéo ne fournit pas une étude permettant d’isoler l’effet de cette suppression de tous les autres changements intervenus dans Roblox.

Robloxian High School et The Plaza ont gardé les traces des anciens joueurs

Dans Robloxian High School, il retrouve son personnage et revient sur l’éditeur d’avatar qui l’avait attiré à l’époque. Le plaisir de créer des personnages absurdes occupait une place importante dans ses vidéos. Revenir aujourd’hui lui permet de mesurer le contraste entre la fonction qui faisait venir les joueurs et ce qu’il reste à faire dans une session peu animée.

Le passage dans The Plaza est encore plus parlant. Flamingo retourne dans son appartement, retrouve du mobilier accumulé et rencontre des dysfonctionnements pendant sa visite. L’univers conserve donc des traces de sa fréquentation passée, même lorsque ses espaces communs ne réunissent plus grand monde.

Il visite également Adopt and Raise a Cute Baby et Life in Paradise. Ce parcours ne constitue pas un classement officiel des jeux abandonnés : il mêle souvenirs personnels, anciennes archives et observations faites pendant l’enregistrement.

Peu fréquenté ne veut pas dire fermé ou impossible à apprécier

L’exemple d’Apocalypse Rising nuance précisément l’idée d’un jeu mort. Flamingo rejoint une partie peu remplie, puis d’autres joueurs arrivent après qu’il a autorisé ses abonnés à le suivre. La session devient plus mouvementée. Une communauté peut donc recréer une partie intéressante sans que le jeu retrouve son audience historique.

Deathrun termine ce retour dans les archives. Le vidéaste y retrouve des cartes et un mode de jeu qu’il apprécie toujours. Son regret porte sur le manque de joueurs et la place laissée à ce type d’expérience simple, plutôt que sur une disparition totale de ses qualités.

Pour les joueurs nostalgiques, la leçon est utile : retrouver un ancien favori ne garantit pas de retrouver l’ambiance qui l’accompagnait. Une visite entre amis peut changer davantage l’expérience qu’un décor conservé à l’identique. Et avant de qualifier un jeu d’abandonné, il faut distinguer fermeture, absence de mises à jour et faible fréquentation : la vidéo montre surtout ce dernier phénomène, à un instant donné.

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