Cette caméra Ring vole dans la maison pour vérifier une alerte, mais elle n’arrive pas encore en France

Une caméra qui quitte sa base pour aller voir ce qui se passe dans une autre pièce : c’est la proposition de Ring Drone Cam. Amazon a présenté le 10 novembre ce petit drone de surveillance intérieure, accompagné d’un robot roulant destiné aux entreprises. Le premier est annoncé à 249,99 dollars aux États-Unis, avec des expéditions prévues le 27 janvier 2027.

Pour un lecteur français, deux limites s’imposent dès maintenant : aucune disponibilité européenne n’est annoncée dans ce communiqué et le drone attend encore son autorisation de la FCC américaine. Ce n’est donc pas une caméra que l’on peut déjà acheter pour son appartement en France.

Un drone qui suit des trajets préparés dans le logement

Dans sa présentation officielle, Ring décrit des parcours personnalisés et des points de contrôle prédéfinis. Le drone peut être envoyé à la demande ou réagir au déclenchement d’un équipement Ring associé, comme un capteur ou une alarme. Il n’est pas présenté comme un appareil à faire patrouiller dehors.

Son système AI Pilot combine les caméras, des capteurs, des modèles de vision et du traitement dans le cloud. Lors de la configuration, l’utilisateur transporte le drone dans l’espace à couvrir pour l’aider à établir un plan. Des points de surveillance sont suggérés, puis peuvent être adaptés aux endroits que l’on souhaite contrôler.

Ce fonctionnement répond à une limite des caméras fixes : elles ne voient que la zone vers laquelle leur objectif est dirigé. Une caméra mobile peut rejoindre un autre point, mais elle dépend aussi des trajets et des passages disponibles. L’annonce ne constitue pas la preuve qu’elle pourra accéder à chaque recoin de n’importe quel logement.

Deux robots, deux usages et deux budgets

Le second appareil, Ring Rover Cam, roule au sol. Il est destiné aux entreprises et peut se rendre à un point enregistré, observer les lieux et réagir à une alerte. Reuters confirme un prix américain de 999,99 dollars et un début d’expédition prévu le 16 décembre 2026.

Le choix ne se réduit donc pas à préférer des roues aux hélices : Ring présente le Rover comme un outil pour surveiller des espaces professionnels. Importer son tarif en euros donnerait une fausse impression de prix français, sans tenir compte d’une commercialisation locale qui n’est pas annoncée.

Ce qu’il faut regarder au-delà du prix du matériel

Les patrouilles programmées et certaines fonctions d’enregistrement sont associées à un abonnement Ring Protect compatible. Il faudra distinguer ce que permet l’achat de l’appareil de ce qui dépend d’un service payant. Un prix de lancement ne suffit pas à établir le coût d’usage sur plusieurs années.

La vie privée compte tout autant. Ring annonce que la caméra du drone reste éteinte sur sa base. Le fabricant décrit aussi des indicateurs d’enregistrement et un chiffrement des vidéos. Ce sont des engagements du fournisseur, pas les conclusions d’un audit indépendant réalisé par Menow.

Pour juger l’intérêt réel, les essais devront encore répondre à des questions pratiques : la facilité de configuration, la réaction aux obstacles ou la fiabilité des rondes dans un logement habité. À ce stade, le calendrier concerne les États-Unis, sous réserve des autorisations requises. Attendre une annonce européenne évite de confondre démonstration spectaculaire et produit immédiatement utilisable chez soi.

Photo : Ring / Amazon.