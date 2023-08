Retour inattendu d’un héros légendaire : Assassin’s Creed: Jade bouleverse le monde du gaming !

Dernière mise à jour le 4 août 2023 par Samuel

Dernières nouvelles sensationnelles dans l’univers du jeu vidéo: Des enregistrements de gameplay d’Assassin’s Creed: Jade ont fuité sur Internet, suscitant une vive agitation parmi les joueurs. La raison de cet engouement ? Le retour d’un personnage emblématique de la série, et la situation ne semble pas aussi catastrophique qu’on aurait pu le craindre !

Assassin’s Creed: Jade en phase bêta

Assassin’s Creed: Jade est actuellement en phase bêta et doit être lancé par Level Infinite, une branche de Tencent. Le tout est créé en étroite collaboration avec Ubisoft. Le jeu offrira aux joueurs un monde ouvert vaste à explorer, situé en Chine au IIIe siècle avant J.-C.

Une exclusivité pour les plateformes mobiles

Recorded ep3 of Assassin’s Creed Mobile/Jade, I can’t deny, THIS IS THE BEST MOBILE GAME I’VE PLAYED IN SO LONG! pic.twitter.com/N4VOcYWLme — Danny (@DannyINTEL) August 3, 2023

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que le jeu sera destiné exclusivement aux plateformes mobiles. Ainsi, cette version du jeu ne sera pas disponible sur des consoles comme la PS5 ou la Xbox Series X. Peut-être vous souvenez-vous de l’excellent Assassin’s Creed: Bloodlines sur PSP ? Vous pouvez vous attendre à quelque chose de similaire, mais beaucoup plus puissant. Et avec un visage familier pour couronner le tout !

La fuite d’Assassin’s Creed: Jade

Comme mentionné précédemment, des tests bêta fermés du nouvel Assassin sont en cours. Est-il possible de tirer des matières de ces tests et ensuite les publier sur Internet ? En théorie, non. Cependant, des enregistrements de cette bêta fermée sont-ils déjà en circulation sur Internet ? Absolument. Les matériaux ont été mis en ligne quelques heures après les tests.

Une abondance de gameplay disponible

Sur le forum ResetEra, environ 20 minutes de nouveau gameplay ont été postées sur YouTube. Mais beaucoup plus de contenu du jeu est apparu en ligne – environ 2 à 3 heures de matériel au total.

Dans ce gameplay, on peut retrouver des éléments typiques de la série, comme se cacher dans les buissons, attirer les gardes et les éliminer silencieusement. Jade comprend également des fonctionnalités bien connues de la série, comme la Vision d’Aigle ou le parkour emblématique.

Le retour d’un personnage ancien et familier

Passons à la partie spoil de cet article. Si vous ne voulez pas en savoir trop, considérez-vous averti. Des matériaux qui ont fuité du jeu nous ont appris que le personnage de Kassandra – la protagoniste d’Assassin’s Creed: Odyssey, qui a acquis l’immortalité à un certain moment – fait son retour dans la série. Nous savons actuellement qu’elle apparaîtra certainement dans le tutoriel.

Ce n’est pas la première fois que ce personnage apparaît dans un jeu qui n’est pas une partie de son intrigue principale. Kassandra est déjà apparue auparavant dans Assassin’s Creed Valhalla par exemple.

You will be fighting alongside Kassandra in the Assassin’s Creed Jade tutorial :O Source: Assassin’s Creed Series on YouTube pic.twitter.com/df2K00I6eH — JorRaptor (@Jorraptor) August 3, 2023