MSI bouleverse le marché des PC portables avec un partenaire mystérieux

Dernière mise à jour le 4 août 2023 par Samuel

Un pas en avant audacieux dans l’industrie de la technologie. MSI et Mercedes ont uni leurs forces pour créer un PC portable exceptionnel. Le MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport n’est pas seulement un PC portable rapide par son nom. Il est équipé de composants puissants sous le capot, prêts à vous offrir une expérience informatique sans précédent.

Une collaboration entre MSI et Mercedes

Le fabricant taïwanais connu pour son emblème de dragon propose plusieurs séries de PC portables conçus pour les gamers (comme la série Raider, qui offre des composants puissants comme le RTX 4090) et les créateurs. Cependant, cette nouvelle offre créée en collaboration avec MSI se distingue surtout par sa conception. Ce n’est pas un appareil typique, lourd et volumineux, mais un PC portable élégant, attrayant et rapide. Tout comme la Mercedes AMG à laquelle il fait référence.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport : la vitesse est son deuxième prénom

Le dernier PC portable de MSI est avant tout synonyme de performance. L’appareil est équipé des derniers composants disponibles sur le marché, notamment le processeur Intel Core i9-13900H (14 cœurs – 6P, 8E et 20 threads) soutenu par 32 Go de mémoire vive DDR5-5200 en configuration dual channel.

Les utilisateurs disposent de 2 To d’espace sur un disque PCIe 4.0, le tout couronné par une carte graphique GeForce RTX 4070 (et un commutateur MUX) qui prend en charge DLSS 3. Il s’agit d’une configuration capable de gérer tous les jeux les plus récents, où l’utilisateur peut profiter d’un grand nombre de images par seconde, même dans les titres AAA les plus exigeants.

Expérience de jeu améliorée

Grâce à la carte de la série RTX 4000, cet appareil est capable d’utiliser la technologie de génération d’images dans les jeux compatibles (comme Cyberpunk 2077, Marvel’s Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy). Plus d’images par seconde signifient bien sûr une plus grande fluidité de jeu. Le PC portable MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport offre également un bel écran basé sur un panneau OLED de 16 pouces en format 16:10, qui fonctionne en résolution de 3840 x 2400 pixels.

Élégant, mince, mais bien équipé

L’ensemble est enfermé dans un boîtier élégant et moderne, de seulement 2 cm d’épaisseur, qui maintient malgré tout une élégance certaine. Le système de refroidissement Cooler Boost 5 avec deux ventilateurs et cinq caloducs est responsable du refroidissement des composants, et le PC portable dispose également d’un système audio puissant composé de six haut-parleurs.