5 nouvelles fonctionnalités passionnantes dans EA Sports FC 24, qui me donnent envie de tester ce jeu

Les créateurs de EA Sports FC 24 ont publié une bande-annonce présentant certains des nouveaux éléments de leur simulateur de football. En tant que joueur occasionnel de FIFA, ces nouveautés semblent vraiment intéressantes et j’ai hâte de les tester.

Plus que simplement un changement de titre

EA Sports FC 24 est plus qu’un simple changement de nom. Les créateurs du simulateur de football ont mis fin à leur collaboration avec FIFA, ce qui leur a permis une plus grande liberté créative. Cependant, cette liberté n’est pas toujours appréciée par les joueurs, comme dans le cas des équipes mixtes féminin-masculin dans le mode très populaire et rentable d’Ultimate Team.

Les nouveautés en détail

Nous avons maintenant l’occasion de voir d’autres nouveautés qui permettent de distinguer EA Sports FC 24 de FIFA 23 et des versions précédentes de cette célèbre série. Un nouveau trailer consacré aux éléments du prochain titre a été publié, montrant FC 24 en action. Voici cinq des changements les plus intéressants qui me donnent envie de tester le prochain titre.

1. Les tenues des joueurs impressionnent par leur comportement

Cette fois, on peut vraiment voir la différence. En regardant la vidéo ci-dessus, on a l’impression que les vêtements de sport ont enfin leur propre vie, basée sur les lois autonomes de la physique. J’aime particulièrement la façon dont les maillots se lèvent et retombent au niveau du ventre.

C’est un détail, mais ce sont précisément ce genre d’éléments qui rendent le football virtuel plus réaliste. Les jeux vidéo ont atteint un tel niveau graphique qu’il est maintenant possible de repousser les limites entre le réel et le virtuel grâce à ce type d’ajouts.

2. Les modèles de joueurs sont également plus naturels

Bien que le niveau de détail des modèles 3D des joueurs ne soit pas significativement plus élevé, le nouveau système Sapien rend la posture des humanoïdes plus réaliste, notamment au niveau des bras et des jambes. Les zones difficiles à animer naturellement, comme les articulations, les coudes et les genoux, semblent maintenant plus humains.

Grâce à cela, les joueurs sont non seulement moins rigides, mais il est également plus facile pour les créateurs de souligner leurs caractéristiques uniques, comme leur façon de courir. Grâce au système Sapien, les joueurs les plus reconnaissables se démarqueront encore plus sur le terrain.

3. Les pauses et les replays avec de nombreuses informations contextuelles

Lorsque nous regardons un replay d’un but marqué, lorsque le mur est mis en place pour un coup franc ou lorsque le gardien se prépare à relancer le jeu, EA Sports FC 24 utilise ce temps pour servir des données intéressantes. Tout cela sous forme de réalité augmentée, avec une couche d’informations esthétiquement superposée au stade et au terrain.

La vitesse du ballon, le temps de réaction du joueur, la possession du ballon, le joueur le plus fatigué – tout cela sera visible pendant ces quelques secondes où nous n’avons pas à nous concentrer sur le ballon. J’ai toujours aimé ces ajouts et je ne les désactiverai certainement pas dans les paramètres.

4. Une ambiance de stade plus détaillée que jamais

Lorsque nous jouons à FIFA avec des amis sur le canapé, nous sautons les animations d’ouverture et de clôture dans 19 matchs sur 20, passant directement à l’action. Cependant, lorsque nous organisons un tournoi et que la finale arrive, nous aimons regarder les séquences d’introduction qui préparent correctement le match.

C’est pourquoi je suis ravi qu’il y ait plus de ce genre de matériel dans EA Sports FC 24, et que toute l’ambiance du stade – des supporters dans les tribunes à l’apparence des vestiaires et des discussions avant le match – a été créée à un tout nouveau niveau.

5. Le mode FPP à travers les yeux de l’arbitre principal stimule mon appétit pour la VR

Les courtes pauses pendant lesquelles l’arbitre met en place le mur ou donne des cartons seront maintenant élargies avec de nouvelles scènes en mode FPP, du point de vue de l’arbitre lui-même. Grâce à ce nouveau plan, le joueur pourra voir le match d’un tout autre point de vue, se retrouvant face à face avec les joueurs qu’il contrôle.

C’est une excellente idée, surtout pour les fans du mode carrière qui s’identifient fortement à leur club et à ses membres. La nouvelle perspective permettra également d’apprécier de près ses meilleurs joueurs recrutés en mode Ultimate Team. Ou de les envier à son adversaire.

La nouvelle perspective des yeux de l’arbitre me fait me demander : aurons-nous un jour un jeu de football réussi avec un mode FPP pour les casques VR? Certes, des projets de ce type sont en cours, mais aucun d’eux n’est suffisamment jouable, développé ou satisfaisant pour être recommandé. Dommage.

EA Sports FC 24 fera ses débuts sur le marché polonais le 22 septembre 2023.