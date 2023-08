Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra : Le plus puissant des téléphones de la série Note aux caractéristiques de rêve

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est un membre remarquable de la célèbre série “Note” qui a toujours été appréciée par les utilisateurs. Dans cette version, Samsung a abordé les problèmes qui étaient présents dans la version précédente, le Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Écran de l’appareil

L’écran du téléphone est de type Dynamic AMOLED 2X, mesurant 6,9 pouces. Il propose une résolution QHD+ de 1440×3088 pixels, offrant une qualité d’affichage sans pareil.

Espace de stockage

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra possède un espace de stockage de 256 Go avec 8 Go de RAM. De plus, le téléphone supporte l’extension de l’espace de stockage via l’ajout d’une carte mémoire allant jusqu’à 1 To.

Carte SIM

Le téléphone accepte deux cartes Nano Sim, vous permettant de gérer facilement plusieurs numéros à la fois.

Appareil photo frontal

L’appareil photo frontal est de 10 mégapixels avec une ouverture d’objectif de F/2.2, ce qui assure des selfies de grande qualité.

Appareil photo arrière

L’appareil dispose d’un appareil photo arrière triple. L’appareil photo principal a une résolution de 108 mégapixels avec une ouverture de F/1.8. Le second appareil a une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture de F/3.0. Le troisième appareil a également une résolution de 12 mégapixels mais avec une ouverture de F/2.2.

Processeur du téléphone

Le processeur du téléphone est un Exynos 990 utilisant la technologie de 7 nanomètres. Le téléphone est également équipé d’un processeur graphique Mali-G77 MP11.

Batterie du téléphone

La batterie du téléphone a une capacité de 4500 mAh et supporte la charge rapide de 25 watts, permettant à l’appareil de se recharger rapidement.

Dimensions, poids et matériau du téléphone

Les dimensions du téléphone sont de 164,8 x 77,2 x 8,1 mm. Le téléphone pèse 208 grammes. Le téléphone est fabriqué en verre avec un cadre en aluminium, lui conférant un aspect élégant et robuste.

Réseaux de communication

Le téléphone supporte les réseaux 2G, 3G et 4G, vous permettant de rester connecté à tout moment et en tout lieu.