Resident Evil 4 gagne 1,1 million d’exemplaires sur le trimestre. Le bilan montre le poids des anciens épisodes, sans confondre ventes et recettes.

Resident Evil : 5 millions de jeux vendus en trois mois, et un épisode se détache

Resident Evil n’a pas besoin de compter uniquement sur son dernier épisode pour vendre. Entre juillet et septembre 2026, les jeux de la série ont totalisé environ 5 millions d’exemplaires supplémentaires. Et le titre qui affiche la plus forte progression parmi les épisodes détaillés est Resident Evil 4, dans sa version reconstruite sortie en 2023.

Resident Evil 4 dépasse le million sur un seul trimestre

Le relevé de la liste commerciale de Capcom, analysé par Push Square, attribue 1,1 million de ventes supplémentaires au remake de Resident Evil 4 entre le 1er juillet et le 30 septembre. Son cumul atteint ainsi 17,1 millions.

À lui seul, il représente donc environ un cinquième de la hausse annoncée pour la série. Il arrive devant le remake de Resident Evil 2, crédité de 600 000 exemplaires supplémentaires, et Resident Evil Requiem, avec 500 000. Cela décrit les ventes de ce trimestre, pas un classement de qualité entre ces jeux.

Le résultat souligne surtout la durée de vie commerciale des épisodes précédents : le public continue à les acheter après leur période de lancement. Ces données ne donnent toutefois ni les prix moyens réellement payés ni les recettes de chaque titre. Un million d’exemplaires d’un jeu plus ancien ne permet donc pas de conclure qu’il rapporte davantage qu’une nouveauté vendue plus cher.

Les anciens épisodes pèsent toujours dans le bilan

Le relevé publié également par VGChartz confirme les cumuls au 30 septembre : Resident Evil 2 atteint 20,3 millions, contre 8,5 millions pour Requiem.

La progression concerne aussi plusieurs générations de jeux. Resident Evil 7, Village et le remake de Resident Evil 3 ajoutent chacun 400 000 exemplaires sur le trimestre. Leurs totaux respectifs atteignent 18,8 millions, 16,2 millions et 14,9 millions. Le remaster du premier Resident Evil ajoute pour sa part 300 000 ventes, tandis que celui de Resident Evil Zero en gagne 200 000.

Attention à ne pas mélanger les versions : le remake de Resident Evil 4 de 2023 et les différentes éditions du jeu original ne constituent pas la même entrée commerciale. Même précaution pour Resident Evil 2 : les 20,3 millions concernent le remake, pas uniquement le jeu historique de 1998.

Un succès de catalogue, pas une obligation de tout acheter

Pour un joueur qui découvre la série, ce bilan montre que l’actualité ne se limite pas au dernier épisode. Il ne suffit cependant pas à choisir son point d’entrée : une grosse vente cumulée n’indique ni la difficulté, ni la durée, ni la place donnée à l’action dans un jeu.

Avant un achat, vérifiez donc l’édition exacte, la plateforme et les contenus compris. Un remake et un remaster ne désignent pas le même travail de reconstruction ; un nom presque identique peut renvoyer à des expériences différentes. Les chiffres s’arrêtent enfin au 30 septembre 2026 : ils ne mesurent pas les ventes réalisées depuis octobre. Leur enseignement solide est plus simple : plusieurs épisodes continuent à trouver leur public simultanément, avec Resident Evil 4 en tête des progressions détaillées de ce trimestre.

Crédit image : Capcom.