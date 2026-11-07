Redmi Turbo 6 Max : un écran de 185 Hz évoqué, mais une fuite encore à confirmer

Un grand écran plat d’environ 7 pouces, une définition 2K et jusqu’à 185 Hz : une nouvelle rumeur associe ces caractéristiques au Redmi Turbo 6 Max. L’information a été relayée le 3 novembre par GizmoChina, qui l’attribue à Digital Chat Station.

La prudence porte sur deux éléments : les caractéristiques du panneau restent non officielles, et son rattachement au Turbo 6 Max n’est pas une annonce de Xiaomi. Il ne faut pas transformer un écran en développement en fiche technique définitive du téléphone.

Le chiffre de 185 Hz ne raconte pas tout

Une fréquence maximale indique combien de fois l’écran peut renouveler son image en une seconde. Pour en profiter en jeu, il faut encore que le logiciel, les réglages retenus et les performances du téléphone suivent. Un jeu limité à 60 images par seconde ne devient pas un jeu à 185 images par seconde parce que la dalle accepte cette fréquence.

La fuite évoque également une technique d’assemblage LIPO et des bordures proches de 1 mm. Là encore, seules des spécifications officielles ou des mesures sur le produit commercial permettraient de juger le résultat.

Un éventuel POCO reste une hypothèse

Les relais mentionnent un possible changement de nom pour les marchés internationaux. Ce scénario n’établit ni une sortie française, ni un prix européen, ni même le nom commercial qui serait retenu. Pour le lecteur qui cherche un prochain grand smartphone, le sujet mérite d’être suivi ; il ne constitue pas encore une raison de retarder un achat sur la foi d’une date précise.