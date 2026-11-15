Redmi préparerait un smartphone de 6,3 pouces pour ceux qui trouvent les autres trop grands

Redmi pourrait travailler sur un smartphone doté d’un écran de 6,3 pouces. La piste vient du divulgateur Digital Chat Station, dont les indications ont été relayées le 14 novembre par SumahoDigest. Il évoque une dalle LTPO de définition dite « 1,5K ». Aucun nom de modèle ni calendrier français n’est annoncé.

Ce que 6,3 pouces disent sur la prise en main

La diagonale place cet écran sous les grandes dalles approchant 7 pouces, une autre piste évoquée par la même fuite. Pour savoir si un téléphone tient facilement à une main, il faut surtout connaître la largeur totale du boîtier, l’épaisseur et le poids. Deux écrans de 6,3 pouces peuvent donner des téléphones de largeurs différentes si leur format et leurs bordures diffèrent. Une coque peut encore changer la prise.

Le terme LTPO renvoie à une dalle capable d’ajuster sa fréquence d’affichage selon le contenu. Le détail des fréquences prises en charge et les résultats d’autonomie restent à établir. L’intérêt pratique serait de pouvoir garder un défilement fluide tout en réduisant la fréquence quand l’image reste fixe.

Les trois chiffres à attendre avant de comparer

Vérifiez la largeur en millimètres, le poids et l’autonomie mesurée. Un écran plus petit donne souvent un appareil plus facile à transporter, mais un boîtier plus court peut aussi laisser moins de place à la batterie. Enfin, comparez le produit effectivement distribué en Europe. Une fuite relative à la gamme chinoise ne suffit pas à promettre le même nom, la même fiche ou une disponibilité en France.