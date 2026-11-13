Redmi Note 18 : une fuite évoque 10 000 mAh, mais pour un seul modèle

Deux informations circulent autour des Redmi Note 18. Une certification chinoise associe la référence M841EE à une recharge de 67 W. Une autre fuite évoque une batterie de 10 000 mAh pour une variante présentée comme le Pro Max. À ce stade, rien ne permet d’attribuer les deux chiffres au même téléphone.

Ce que dit réellement la certification

La référence repérée est attribuée à la famille Redmi Note 18. La puissance de recharge concerne l’appareil certifié. Elle ne renseigne ni sur sa capacité de batterie ni sur la durée nécessaire pour atteindre 100 %. À puissance maximale identique, la courbe de charge peut différer selon la température et le niveau de départ.

Ce que les 10 000 mAh changeraient à l’achat

Une telle capacité pourrait augmenter le temps passé loin d’une prise, mais l’écran, la puce et l’usage déterminent le résultat. Il faut aussi attendre le poids et l’épaisseur pour juger ce compromis. Pour la France, aucun tarif ni calendrier n’est confirmé dans les informations examinées. Attendez la fiche de la référence européenne avant de comparer cette batterie à celle d’un Redmi vendu ici.

Le modèle exact compte plus que le chiffre sur la fiche

Les 67 W concernent la référence M841EE repérée en Chine. Pour comparer une offre vendue en France, relevez la référence complète du téléphone, puis cherchez sa capacité typique et la puissance annoncée avec le chargeur recommandé. Vérifiez aussi si le chargeur figure dans la boîte. Si vous envisagez un import, comparez les bandes réseau, les conditions de garantie et les mises à jour de la version proposée. L’image d’ouverture montre le Redmi Note 17 Pro Max, la génération précédente.