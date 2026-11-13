Redmi Note 18 : un Xiaomi certifié à 67 W, mais quel modèle se cache derrière ?

Un smartphone Xiaomi portant la référence M841EE est apparu dans la certification chinoise 3C avec une recharge filaire de 67 W. L’informateur Digital Chat Station le rattache à la future série Redmi Note 18, selon le relevé de Gizmochina. Le document ne donne toutefois aucun nom commercial. C’est précisément le point qui empêche d’attribuer les 67 W au Note 18, au Pro ou au Pro Max.

Le visuel montre le Redmi Note 17 Pro, qui sert ici de point de comparaison.

Ce que les 67 W permettent de dire

La certification porte sur une puissance de recharge maximale. Elle ne révèle ni la capacité de la batterie ni le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 %. Cette durée dépend entre autres de la température, du chargeur et de la façon dont le téléphone ralentit la recharge quand la batterie se remplit. Le même chiffre figure déjà sur le Redmi Note 17 Pro, ce qui donne un point de comparaison sans identifier le nouveau modèle.

Pourquoi les 10 000 mAh restent une piste à part

Digital Chat Station évoque trois références dans la future série et une capacité proche de 10 000 mAh pour un éventuel Pro Max. Il ne relie pas cette batterie au M841EE et ne précise pas la puissance de charge du Pro Max. Xiaomi avait déjà annoncé 10 000 mAh pour le Redmi Note 17 Pro Max 5G. Si ce chiffre se confirme, il s’agirait donc d’abord d’une continuité.

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Pour un achat en France, la fiche locale fera foi

Le précédent Note 17 Pro illustre le piège. La version chinoise annonce 9 000 mAh et la version mondiale 8 340 mAh, alors que la recharge annoncée reste la même. Avant d’attendre le Note 18 pour son autonomie ou de l’importer, il faudra connaître sa batterie selon la région et vérifier la compatibilité réseau ainsi que la garantie. À ce stade, la certification n’établit ni le calendrier ni les configurations françaises.