Redmi Note 17 Pro ou Pro Max : pour 50 € de plus, qu’est-ce qui change vraiment ?

Les Redmi Note 17 Pro 5G et Pro Max 5G ont pratiquement le même gabarit. Pour passer de 399 € à 449 € aux prix affichés par Xiaomi France le 12 novembre, on gagne surtout une batterie plus généreuse et la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde. Ce sont les deux différences à regarder avant de payer le supplément. Vérifiez aussi la capacité de stockage et le prix du jour chez le vendeur, car ces tarifs peuvent évoluer.

Le Pro Max garde le même écran et ne prend que deux grammes

Version française Note 17 Pro 5G Note 17 Pro Max 5G Prix affiché 399 € Dès 449 € Écran AMOLED 6,83″, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,83″, jusqu’à 120 Hz Poids annoncé 223 g 225,1 g Batterie typique 8 340 mAh 9 210 mAh Charge filaire maximale 67 W 100 W Charge inversée par câble 22,5 W 27 W Puce Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6 Gen 5 Photo arrière 50 Mpx stabilisés + ultra grand-angle 8 Mpx 50 Mpx stabilisés + ultra grand-angle 8 Mpx Vidéo avant et arrière 1080p à 30 i/s 4K à 30 i/s ou 1080p à 60 i/s Mémoire et stockage 6/256 Go ou 8/512 Go 8/256 Go ou 8/512 Go

Les deux écrans affichent 2 772 × 1 280 pixels et les deux châssis font 78,27 mm de large. Avec 2,1 g d’écart sur les fiches techniques, le nom « Max » désigne surtout la batterie et les équipements. Si vous avez du mal à tenir un téléphone large d’une seule main, passer au Pro standard changera peu la prise en main.

870 mAh de plus et une recharge qui dépend du chargeur

Le Pro Max français offre 870 mAh de plus, soit environ 10 % de capacité supplémentaire. Les 10 000 mAh évoqués pour d’autres marchés concernent une autre variante. La durée gagnée dépend de l’usage, notamment du temps passé en navigation GPS, en partage de connexion ou avec l’écran très lumineux.

Xiaomi annonce jusqu’à 100 W sur le Max avec un adaptateur PPS compatible, contre 67 W sur le Pro. Aucun adaptateur n’est fourni dans la boîte. Si vous comptez réutiliser un chargeur USB-C, vérifiez ses profils de charge et le câble avant de compter sur la puissance maximale. Celle-ci ne correspond pas à une vitesse tenue du début à la fin de la recharge.

Le vrai motif de payer plus si vous filmez souvent

Les deux capteurs principaux affichent 50 Mpx avec stabilisation optique. Le Max ouvre à f/1,5, contre f/1,8 pour le Pro. Cet écart est utile à relever, mais le traitement et les conditions de prise de vue comptent aussi pour juger les photos de nuit. La différence certaine à l’usage est la vidéo : le Max filme en 4K à 30 i/s devant comme derrière, alors que le Pro plafonne à 1080p à 30 i/s. Si vous filmez des concerts ou des vacances pour revoir les images sur un grand écran ou recadrer au montage, cette marge est plus tangible que le nombre de mégapixels.

Le Pro suffit si vous cherchez avant tout un grand écran et une batterie déjà généreuse pour la messagerie, les vidéos et les trajets. À écart de prix proche de 50 €, le Pro Max se défend si vous filmez régulièrement ou si vous passez souvent la journée loin d’une prise. Si le Pro est en promotion, recalculez l’écart à stockage égal avant de choisir.

Montage Menow à partir des visuels Xiaomi.