Redmi Note 17 Pro 5G vs Galaxy A57 : les 3 340 mAh d’écart font-ils oublier la 4K ?

Une journée à suivre le GPS, à partager sa connexion et à sortir son billet de train au dernier moment. Dans ce scénario, les 8 340 mAh du Redmi Note 17 Pro 5G ont de quoi attirer l’œil. Mais si vous filmez régulièrement vos enfants, vos vacances ou des spectacles, le Galaxy A57 5G a un avantage concret : il enregistre en 4K, là où le Redmi plafonne au 1080p. Il pèse aussi 44 g de moins, un écart qu’on retrouve chaque fois qu’on sort le téléphone de sa poche.

Le Redmi embarque 67 % de capacité en plus. Combien de temps gagne-t-on ?

Avec 8 340 mAh contre 5 000 mAh, le Redmi offre une réserve nettement supérieure sur le papier. C’est intéressant si vous enchaînez une heure de GPS, des appels et du partage de connexion sans pouvoir vous brancher. Pour savoir combien d’heures vous gagnez réellement, il faudrait soumettre les deux appareils au même test, avec la même luminosité et les mêmes usages. Le chiffre de 67 % mesure l’écart de capacité des batteries.

Versions françaises de 256 Go Redmi Note 17 Pro 5G Galaxy A57 5G Batterie 8 340 mAh 5 000 mAh Recharge filaire maximale 67 W 45 W Poids et épaisseur 223 g, 8,6 mm 179 g, 6,9 mm Écran AMOLED, 6,83 pouces, jusqu’à 120 Hz Super AMOLED, 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz Appareil photo principal 50 Mpx, stabilisation optique 50 Mpx, stabilisation optique Autres appareils photo arrière Ultra grand-angle de 8 Mpx Ultra grand-angle de 12 Mpx et macro de 5 Mpx Vidéo arrière maximale 1080p à 30 images/s 4K à 30 images/s Mémoire vive 6 Go 8 Go Double SIM Deux nano-SIM ou une nano-SIM et une eSIM Deux nano-SIM, une nano-SIM et une eSIM, ou deux eSIM

Avant de commander le Redmi, regardez ce que vous avez déjà chez vous. Xiaomi précise dans ses caractéristiques de recharge que l’adaptateur secteur n’est pas fourni et recommande un chargeur de 67 W compatible. Les 67 W contre 45 W sont des puissances maximales. Pour savoir lequel récupère le plus d’autonomie pendant une pause de vingt minutes, il faudrait comparer ce que chaque batterie emmagasine sur cette durée.

Le Galaxy prend l’avantage quand vous voulez recadrer une vidéo

Imaginez que vous filmez un spectacle depuis le milieu de la salle. Au montage, vous voulez resserrer le cadre autour d’une personne. Le Galaxy A57 filme en 4K à 30 images par seconde, soit quatre fois plus de pixels qu’en 1080p. Si vous exportez ensuite en 1080p, vous avez davantage de marge pour recadrer. En échange, les fichiers prennent généralement plus de place. Pour des clips courts envoyés dans une messagerie, le 1080p du Redmi peut très bien suffire.

En photo, les deux appareils principaux affichent 50 Mpx et disposent d’une stabilisation optique. Pour savoir lequel réussit le mieux un portrait en intérieur ou une photo de nuit, il faudrait comparer des images prises dans les mêmes conditions. L’avantage établi ici concerne la définition des vidéos.

Lequel choisir à 256 Go ?

Vous cherchez régulièrement une prise avant la fin de la journée ? Le Redmi est le premier à regarder. Essayez-le en main si possible : à 223 g sans coque , son poids peut se faire sentir quand vous lisez ou filmez longtemps d’une seule main.

Le est le premier à regarder. Essayez-le en main si possible : à , son poids peut se faire sentir quand vous lisez ou filmez longtemps d’une seule main. Vous filmez souvent ou vous voulez un téléphone plus léger ? Le Galaxy A57 répond mieux à ces deux besoins. Sa double eSIM peut aussi compter si vous utilisez deux lignes et souhaitez les conserver au format numérique.

Le répond mieux à ces deux besoins. Sa double eSIM peut aussi compter si vous utilisez deux lignes et souhaitez les conserver au format numérique. Vous comptez garder votre téléphone plusieurs années ? Pour le Galaxy A57 5G de 256 Go vendu en France, Samsung indique des mises à jour de sécurité jusqu’au 31 mars 2032. Vérifiez l’échéance du Redmi pour la référence que vous envisagez, puis comparez les prix du jour à stockage égal, chargeur compris si vous devez en acheter un.