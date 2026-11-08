Le Redmi Note 17 Pro 5G noir 6/256 Go est affiché à 330,97 € sur Amazon. Batterie, écran, vidéo, vendeur et chargeur : ce qu’il faut vérifier avant l’achat.

Redmi Note 17 Pro 5G : 256 Go et une batterie de 8 340 mAh à moins de 350 €

Le Redmi Note 17 Pro 5G est affiché à 330,97 € sur Amazon en version noire avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son argument le plus concret est sa batterie de 8 340 mAh, associée à un grand écran AMOLED. Mais avant de retenir seulement le prix, deux détails comptent : l’offre est proposée par un vendeur tiers et le chargeur secteur n’est pas inclus.

Nous avons relevé ce tarif le 8 novembre 2026 sur la fiche vers laquelle mène le bouton ci-dessous. À ce moment, le téléphone était indiqué en stock, vendu par CACOEPY TRADING et expédié par Amazon, avec une livraison standard gratuite proposée. Le prix, le vendeur sélectionné et le délai peuvent changer.

Une grosse batterie, avec un chargeur à prévoir

Avec ses 8 340 mAh, ce Redmi privilégie la réserve d’énergie. Xiaomi annonce jusqu’à trois jours dans un scénario d’usage modéré simulé en laboratoire : c’est une indication du constructeur, pas une autonomie mesurée par Menow. Navigation GPS, qualité du réseau, vidéo et jeux peuvent modifier nettement le résultat.

La recharge filaire monte à 67 W. Cela ne signifie pas que n’importe quel adaptateur USB-C atteindra cette puissance. La fiche française recommande un chargeur compatible et précise qu’aucun adaptateur secteur n’est fourni ; Amazon affiche également cette absence. Si votre ancien chargeur ne convient pas, son achat doit donc entrer dans le budget.

Le téléphone accepte aussi la charge inversée filaire jusqu’à 22,5 W pour alimenter un appareil compatible. Pour préserver sa batterie sur la durée, notre guide sur les réglages de protection de la batterie sur Android aide à choisir entre autonomie disponible et limitation de charge.

Un grand écran pour le quotidien, pas un téléphone compact

Le format mérite autant d’attention que la capacité de la batterie. Xiaomi annonce 223 g et 78,27 mm de large : mieux vaut apprécier les grands téléphones plutôt que chercher un appareil discret à utiliser d’une seule main.

L’écran AMOLED mesure 6,83 pouces, avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels et un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Ce dernier concerne l’affichage : il ne promet pas que tous les jeux tourneront à 120 images par seconde.

La configuration liée à l’offre reste bien celle de 6/256 Go, pas la version 8/512 Go. Les 256 Go ne sont pas intégralement disponibles après démarrage, puisque le système et les applications préinstallées en occupent une partie.

La limite à connaître si vous filmez beaucoup

La fiche officielle française associe un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique à un ultra grand-angle de 8 Mpx. Elle indique toutefois un enregistrement vidéo arrière limité à 1 080p à 30 images par seconde. L’appellation « Pro » ne doit donc pas faire attendre de la 4K sur ce modèle.

Le Snapdragon 6s Gen 4 complète cet équipement. Sans test comparatif réalisé dans les mêmes conditions, nous n’en déduisons pas qu’il surpasse tous les téléphones de cette tranche de prix. L’intérêt de cette offre se joue d’abord sur l’écran, le stockage et la capacité de la batterie.

Avant de commander, vérifiez le vendeur sélectionné

Expédié par Amazon ne veut pas dire vendu par Amazon. Le marchand affiché lors de notre relevé est CACOEPY TRADING. Si la fiche sélectionne ensuite une autre offre, contrôlez de nouveau son état, la configuration, l’identité du vendeur et le total avec livraison.

La description de cette annonce est succincte. Avant validation, vérifiez la référence destinée à votre marché, le contenu de la boîte et les conditions de retour affichées pour l’offre choisie. Nous n’avons pas confirmé l’éligibilité de cet exemplaire aux éventuels services promotionnels réservés à certains circuits de distribution.

À 330,97 €, ce Redmi mérite l’attention si vous privilégiez un grand écran et une grosse réserve de batterie. En revanche, son poids, l’absence de chargeur et la vidéo sans 4K sont des critères de choix, pas des détails à découvrir après réception.

Cet article contient des liens affiliés : Menow peut percevoir une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous. Prix relevé le 8 novembre 2026, susceptible d’évoluer.