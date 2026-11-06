Redmi Note 15 Pro ou Pro 5G : l’un garde la microSD, l’autre filme en 4K

On pourrait croire que le Redmi Note 15 Pro 5G est simplement la version du Pro qui capte la 5G. En France, le choix change aussi la façon de stocker ses fichiers, de filmer et même de tenir le téléphone. Le Note 15 Pro 4G accepte une carte microSD. Le 5G, lui, gagne la vidéo 4K et un écran plus défini.

Vous gardez beaucoup de fichiers hors ligne ? Regardez d’abord le Pro 4G

La fiche française du Pro 4G annonce une extension jusqu’à 2 To. Elle peut servir à conserver des films, des albums et des photos sans remplir le stockage interne. Le tiroir est hybride : la carte prend la place de la deuxième SIM. Si vous utilisez déjà deux lignes physiques, vous devrez choisir entre la seconde ligne et la carte.

Le Pro 5G est proposé avec 256 ou 512 Go internes, sans emplacement microSD indiqué sur la fiche française. Pour garder longtemps beaucoup de fichiers, le choix de la capacité se fait donc à l’achat. En contrepartie, ce modèle accepte une nano-SIM avec une eSIM si votre opérateur la prend en charge.

Pour filmer, les 200 Mpx masquent la différence la plus importante

Les deux fiches annoncent une caméra principale de 200 Mpx avec stabilisation optique. En vidéo arrière, le Pro 4G s’arrête à 1080p jusqu’à 60 images par seconde. Le Pro 5G monte à 4K à 30 images par seconde et conserve le 1080p à 60. La 4K est surtout utile si vous voulez recadrer une séquence tout en gardant une sortie en 1080p. Pour filmer une scène en mouvement avec davantage de fluidité, les deux ont déjà un mode 1080p à 60 images par seconde.

Le 5G gagne en définition et en protection, le 4G reste plus léger

Les deux dalles AMOLED montent à 120 Hz. Le Pro 4G affiche 2 392 × 1 080 pixels sur 6,77 pouces et pèse 195 g. Le Pro 5G affiche 2 772 × 1 280 pixels sur 6,83 pouces et pèse 210 g. Il est aussi près de 2 mm plus large. Si vous lisez longtemps sur le téléphone, le surplus de définition peut vous intéresser. Si vous le manipulez surtout d’une main, les 15 g d’écart et la largeur méritent un essai en magasin.

Le modèle 5G est certifié IP66 et IP68 dans les conditions de test de Xiaomi, contre IP65 pour le 4G. Les batteries, elles, sont proches sur le papier : 6 500 contre 6 580 mAh, avec une charge annoncée à 45 W dans les deux cas. Ces 80 mAh ne permettent pas de départager leur autonomie réelle.

À capacité interne égale, regardez combien coûte le passage au 5G. Si vous filmez en 4K, voulez une eSIM ou tenez à la protection IP68, le supplément achète une fonction précise. Si votre priorité est de garder une grosse bibliothèque de fichiers sur une carte et que la 4G couvre vos usages, le modèle le plus simple répond mieux à ce besoin.