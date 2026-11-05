Un essai publié par 9to5Google montre le terminal Linux sur ce smartphone Snapdragon. Les commandes fonctionnent, mais une interface graphique utilisable reste à démontrer.

Le REDMAGIC 12 Pro lance le terminal Linux d’Android, avec une limite bien visible

Un smartphone de jeu ne sert pas forcément qu’à jouer. Le REDMAGIC 12 Pro peut aussi accueillir le terminal Linux d’Android, selon une manipulation présentée par Nicholas Sutrich dans 9to5Google le 4 novembre.

L’intérêt est concret pour les utilisateurs techniques : disposer d’un environnement où lancer des commandes directement depuis le téléphone. La démonstration ne transforme toutefois pas encore l’appareil en ordinateur de bureau complet.

Les commandes passent, les applications graphiques attendent

Le journaliste a pu activer le terminal et exécuter des commandes. Son essai montre une allocation de mémoire réglable : 1 Go au départ, avec une possibilité de monter jusqu’à 10,6 Go. L’espace disque affiché atteint 132 Go, sans réglage libre observé pour cette valeur.

Un paramètre lié à l’interface graphique apparaît également. Mais l’installation de GIMP a rencontré une erreur 404. Une option visible n’est donc pas une application fonctionnelle démontrée.

Ce que cela change pour un utilisateur

Il faut distinguer trois étapes : accéder à un environnement Linux, y faire fonctionner les outils souhaités, puis obtenir une interface réellement pratique avec les périphériques disponibles. Réussir la première ne garantit pas les deux suivantes.

Pour un usage de commandes, l’expérience ouvre une piste intéressante. Pour remplacer un ordinateur et ses logiciels graphiques, les preuves disponibles restent insuffisantes. Il serait prématuré d’acheter le téléphone sur cette seule promesse.

Le modèle essayé utilise un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ce résultat ne signifie pas que tous les téléphones Snapdragon proposent désormais le même accès : le logiciel du constructeur et la configuration de chaque appareil comptent aussi.

Ce retour attribué à 9to5Google documente une possibilité technique, pas un test réalisé par Menow ni une recommandation de modifier son téléphone sans préparation.

Source : la manipulation de Nicholas Sutrich pour 9to5Google.

Image : illustration.