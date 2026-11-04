Une faille TCP critique touche Red Hat Linux : les correctifs sont disponibles

CVE-2026-98432 concerne le traitement TCP/IPv4 de plusieurs versions de RHEL. Red Hat publie les correctifs ; son bulletin ne vaut pas preuve d’attaques en cours.

Les administrateurs de serveurs Red Hat Enterprise Linux ont un correctif prioritaire à vérifier. La vulnérabilité CVE-2026-98432, classée critique avec un score de 9,8, touche le traitement TCP sur IPv4 dans le noyau de plusieurs branches de RHEL.

Les correctifs pour RHEL 8, 9 et 10 ont été publiés le 1er novembre, et le bulletin de Red Hat a été actualisé le 2 novembre. La faille elle-même était rendue publique depuis le 15 octobre : la nouveauté utile est la disponibilité des corrections, pas sa découverte pendant la nuit.

La fiche technique officielle décrit une condition de concurrence susceptible de provoquer l’utilisation d’une zone mémoire après sa libération. Deux opérations se chevauchent dans un ordre problématique et le code peut alors manipuler une ressource devenue invalide.

Dans ce cas, l’accès au service réseau ne nécessite pas d’authentification préalable. Red Hat évoque des conséquences allant du plantage à une corruption de mémoire, avec un risque d’exécution de code à distance. La qualification de risque ne signifie pas qu’une prise de contrôle est systématiquement réalisable sur toutes les configurations.

Toutes les générations de RHEL ne sont pas concernées

RHEL 7 n’est pas affecté, selon l’éditeur, car le code vulnérable n’y est pas présent. À l’inverse, les branches 8, 9 et 10 doivent être examinées avec les versions exactes de leurs paquets et les avis associés.

La vérification doit aussi tenir compte des produits qui embarquent ces composants, dont certaines configurations OpenShift. Il serait trompeur d’étendre automatiquement le même statut à tous les produits Linux ou à toutes leurs versions : le bulletin du fournisseur demeure le repère pour identifier le paquet concerné.

Installer le paquet ne suffit pas si l’ancien noyau tourne encore

Le contrôle opérationnel porte sur le noyau effectivement utilisé, pas uniquement sur la présence d’une mise à jour téléchargée. Les équipes doivent suivre la procédure correspondant à leur environnement, y compris les conditions de redémarrage ou les mécanismes de correction pris en charge par leur abonnement.

Le bulletin ne suffit pas, à lui seul, à établir que cette faille serait exploitée dans une campagne en cours. Il justifie en revanche de ne pas laisser un serveur concerné sur un noyau vulnérable alors qu’une correction est disponible. Le numéro du noyau en service et l’avis de sécurité correspondant permettent de vérifier l’état réel du serveur.