realme 16 Pro+ ou POCO X8 Pro : le téléobjectif change davantage le choix que les 200 Mpx

Le realme 16 Pro+ se distingue du POCO X8 Pro par un véritable téléobjectif et la vidéo 4K60 à l’avant. Le POCO répond avec une puce différente, un stockage plus rapide et un boîtier plus court. Comparer seulement leurs 200 et 50 mégapixels ferait manquer l’essentiel du choix.

Ce comparatif s’appuie sur les caractéristiques des versions françaises et les documents des fabricants. Il ne remplace pas un test photo ou d’autonomie réalisé dans les mêmes conditions. Les prix variant selon le stockage et les promotions, aucun écart de tarif actuel n’est supposé ici.

Les différences à garder sous les yeux

Point comparé realme 16 Pro+ POCO X8 Pro Écran AMOLED 6,8 pouces, 2 800 × 1 280, jusqu’à 144 Hz AMOLED 6,59 pouces, 2 756 × 1 268, jusqu’à 120 Hz Puce / stockage Snapdragon 7 Gen 4 ; UFS 3.1 Dimensity 8500-Ultra ; UFS 4.1 Caméra principale 200 Mpx, stabilisation optique 50 Mpx IMX882, stabilisation optique Autres caméras arrière Téléobjectif 50 Mpx stabilisé, zoom optique 3,5× ; ultra-grand-angle 8 Mpx Ultra-grand-angle 8 Mpx ; pas de téléobjectif dédié Selfie / vidéo 50 Mpx ; 4K jusqu’à 60 i/s à l’avant et à l’arrière 20 Mpx ; 1080p jusqu’à 60 i/s à l’avant, 4K60 à l’arrière Batterie typique / charge max. 7 000 mAh / 80 W 6 500 mAh / 100 W Dimensions / poids 162,45 × 76,27 × 8,49 mm ; 198 g 157,53 × 75,19 × 8,38 mm ; 201,47 g SIM / protection eSIM annoncée en France ; IP66/68/69/69K Deux nano-SIM ; IP68 Mémoire disponible 8/256 ou 12/512 Go 8/256, 8/512 ou 12/512 Go Chargeur dans le coffret FR Non annoncé dans la liste française Absent

Pour les portraits et le zoom, le realme a un outil supplémentaire

Le realme 16 Pro+ dispose d’un téléobjectif stabilisé de 50 Mpx offrant un grossissement optique de 3,5×. Il permet de cadrer plus serré un visage ou un sujet éloigné sans avancer. Le POCO X8 Pro n’a pas de module équivalent : son zoom repose sur l’appareil principal et le traitement de l’image.

Cela donne au realme une possibilité de cadrage supplémentaire, pas une victoire automatique sur chaque photo. Les deux appareils stabilisent optiquement leur caméra principale et possèdent un ultra-grand-angle de 8 Mpx. L’exposition, la mise au point et le traitement restent déterminants, notamment de nuit.

La définition de 200 Mpx du realme ne signifie donc pas des photos quatre fois meilleures. Un capteur très défini et un téléobjectif remplissent deux rôles différents : le premier renseigne sur la capture, le second change la focale disponible.

Vous vous filmez ? Regardez surtout la caméra avant

Les deux annoncent la 4K à 60 images par seconde à l’arrière. À l’avant, l’écart est plus net : 4K60 chez realme, 1080p60 sur le POCO. Pour filmer face caméra puis monter une vidéo en 4K, c’est une différence concrète. Elle ne garantit pas à elle seule un meilleur son, une meilleure stabilisation ou un meilleur rendu dans la pénombre.

Le plus petit n’est pas le plus léger

Le POCO mesure 4,92 mm de moins en hauteur que le realme. Son écran de 6,59 pouces réduit aussi la diagonale face aux 6,8 pouces du concurrent. Cela peut compter dans une poche et pour atteindre le haut de l’écran. Pourtant, le POCO pèse environ 3,5 g de plus : choisir uniquement sur le poids ne raconte pas son encombrement.

Les 144 Hz annoncés par realme ne garantissent pas 144 images par seconde dans vos jeux. Les applications imposent leurs limites et la puce intervient dans le résultat. De même, les valeurs de luminosité maximale mises en avant par les marques ne sont pas des mesures interchangeables en plein écran.

Batterie, chargeur et performances : trois questions distinctes

Le realme embarque 500 mAh de plus, soit 7 000 mAh contre 6 500. Cela ne permet pas de calculer un nombre d’heures gagné : écran, réseau et charge de travail influencent la consommation. Le POCO annonce de son côté 100 W contre 80 W, ainsi qu’une recharge inverse filaire pouvant atteindre 27 W.

Les deux coffrets français n’annoncent pas de bloc secteur. Il faut donc compter le chargeur adapté si vous n’en avez pas. Un accessoire USB-C quelconque ne garantit pas la puissance propriétaire maximale : realme distingue notamment 55 W en PPS et 13,5 W en PD sur sa fiche française.

Pour les applications et les jeux, le POCO associe le Dimensity 8500-Ultra à du stockage UFS 4.1, contre Snapdragon 7 Gen 4 et UFS 3.1 chez realme. Cela constitue une différence matérielle à examiner ; nous n’en déduisons pas un écart de FPS ni une température que nous n’avons pas mesurés.

Le choix dépend aussi de votre seconde ligne et du suivi

La fiche française realme mentionne l’eSIM. POCO présente deux nano-SIM sans annoncer cette fonction. Pour ajouter un forfait de voyage, c’est un point à vérifier avant achat. Les indices IP indiquent des résistances testées selon des conditions précises ; ils ne transforment aucun des deux en appareil indestructible.

Le registre de sécurité realme indique un suivi jusqu’en janvier 2032, mais ne permet pas d’établir ici le nombre total de futures versions Android. L’engagement logiciel exact du POCO devra également être confirmé dans son registre avant d’utiliser ce critère pour départager les deux. Les systèmes indiqués au lancement ne décrivent pas nécessairement la version installée aujourd’hui.

Choisissez d’abord le realme si le téléobjectif et les vidéos face caméra sont vos priorités. Examinez plutôt le POCO si vous cherchez un appareil plus court, sa plateforme matérielle ou la recharge à 100 W. Pour un verdict sur les photos nocturnes, l’autonomie réelle ou la chauffe, il faut des essais comparables, pas seulement les fiches techniques.