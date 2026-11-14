Ratatouille en LEGO : un fan recrée le restaurant de Gusteau en 3 080 pièces

Un restaurant parisien de 3 080 pièces, des étages amovibles et Rémy parmi les personnages. Le créateur Build_briker a fait du restaurant de Gusteau, dans Ratatouille, un bâtiment modulaire. Sa proposition a atteint 10 000 soutiens le 13 novembre et entre dans la troisième session d’examen LEGO Ideas de 2026.

Le restaurant se découvre étage par étage

La façade fait tout de suite penser à une rue parisienne. Mais c’est la construction en niveaux indépendants qui donne son intérêt au projet. Chaque étage se retire pour laisser voir l’intérieur sans avoir à démonter les murs. On peut donc exposer le bâtiment fermé ou soulever une partie de la structure pour mettre en scène les personnages.

Sur les visuels de la proposition, le bâtiment est accompagné de quatre minifigurines et de Rémy. Ce format change la façon de raconter le film avec des briques. Une façade suffit à évoquer le restaurant, tandis que les étages amovibles permettent de retrouver ce qui se passe derrière les fenêtres. C’est aussi ce qui distingue ce projet d’un simple décor à poser devant une cloison.

À quoi servent les 10 000 soutiens ?

Le seuil permet à la proposition de Build_briker de passer devant l’équipe chargée d’examiner les projets LEGO Ideas. Le nombre de soutiens déclenche cet examen. LEGO devra ensuite décider s’il retient le modèle pour en faire un produit.

Le restaurant rejoint 54 autres propositions déjà qualifiées dans cette session, parmi lesquelles la porte de Monstres et Cie. La décision sur cette vague est attendue en 2027. Si LEGO retient le restaurant, le nombre de pièces et les personnages du coffret pourraient évoluer pendant sa conception. Pour l’instant, les 3 080 pièces décrivent le projet du fan, et aucun prix ni calendrier de vente n’a été annoncé.