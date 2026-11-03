Raspberry Pi 5 : le modèle 16 Go augmente encore, faut-il vraiment autant de mémoire ?

Raspberry Pi augmente de 80 dollars le prix officiel du Pi 5 à 16 Go. Le fabricant recommande de dimensionner la mémoire selon les besoins du projet.

Le Raspberry Pi 5 de 16 Go s’éloigne encore du petit ordinateur acheté à bas prix. Eben Upton annonce le 2 novembre une hausse de 80 dollars du modèle 16 Go, dont le prix officiel passe à 385 dollars. Il s’agit du tarif annoncé en dollars par le fabricant, pas d’un prix français TTC que l’on pourrait déduire par une simple conversion.

La hausse ne touche pas toute la gamme de la même façon

Dans son annonce officielle, le dirigeant invoque l’absence d’approvisionnement alternatif pour la DRAM de 16 Go, ainsi que d’autres tensions sur les composants. Les variantes 16 Go du Compute Module 5 augmentent de 40 dollars. Le prix du Raspberry Pi 500+, lui aussi équipé de 16 Go, est maintenu.

Le fabricant recommande d’examiner les variantes moins dotées, d’anciens modèles ou l’optimisation des applications. Il souhaite revenir sur les hausses lorsque le coût de la mémoire diminuera, sans annoncer de date. Il rappelle également l’existence de son réseau de revendeurs agréés pour éviter les offres gonflées ou trompeuses.

Avant de payer 16 Go, listez les logiciels qui tourneront ensemble

La RAM n’est pas l’espace où vous rangez durablement vos fichiers. Elle sert au travail en cours du système et des logiciels. Avant de comparer les modèles, notez les programmes qui devront fonctionner simultanément et les ressources qu’ils demandent.

Un petit service domestique, un poste de travail utilisé avec de nombreux logiciels et un projet d’IA locale ne posent pas la même question matérielle. Cette distinction ne permet pas d’attribuer une capacité idéale à tous les lecteurs ; elle évite surtout de payer le maximum par défaut, sans besoin identifié.

La documentation Raspberry Pi OS présente un système utilisable sur plusieurs générations de cartes. Le choix de l’environnement et des logiciels compte donc aussi dans la préparation du projet, au-delà de la quantité de mémoire achetée.

Pour un achat en France, comparez le panier complet chez un vendeur identifié : carte exacte, alimentation adaptée, stockage et éventuel boîtier. Ce total sera plus parlant qu’un prix de carte seul. La bonne configuration est celle qui remplit votre besoin mesuré, avec des composants compatibles et une marge que vous savez justifier.

Illustration générée par IA pour Menow sur le thème de la mémoire. Elle ne représente pas une carte Raspberry Pi ni ses composants exacts.