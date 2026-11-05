Un test DirectX montre un immense gain dans une scène très particulière. Il ne promet pas de multiplier les performances de vos jeux par 54.

La Radeon RX 9070 XT passe de 1,7 à 91 FPS dans une démo : ce que ce bond signifie vraiment

De 1,7 à 91 images par seconde : le résultat impressionne, mais il ne décrit pas une soudaine accélération de tous les jeux sur Radeon RX 9070 XT. Il provient d’une démonstration technique conçue pour mesurer une nouvelle manière d’organiser la géométrie utilisée par le ray tracing.

Le test d’Osvaldo Pinali Doederlein, rapporté le 4 novembre par Wccftech, emploie l’exemple D3D12RaytracingClusteredGeometry de Microsoft et un pilote de développement AMD. Sa résolution est de 1600 × 920, avec une caméra fixe et une scène particulièrement chargée en géométrie.

Le gain vient surtout d’un travail devenu beaucoup moins coûteux

Le ray tracing doit organiser les objets d’une scène dans des structures permettant de chercher efficacement ce qu’un rayon rencontre. Reconstruire ces structures peut devenir un goulot d’étranglement. La fonction Clustered Geometry change cette organisation pour réduire ce coût dans les cas adaptés.

Mesure rapportée dans cette démo Méthode traditionnelle Clustered Geometry Débit d’images 1,7 FPS 91 FPS Mémoire des structures d’accélération 7 518 Mo 771 Mo

La baisse de mémoire concerne ces structures, pas toute la mémoire vidéo consommée par un jeu. Et retirer un énorme frein d’un scénario volontairement exigeant n’implique pas le même bénéfice lorsque ce frein était déjà peu important.

Une préversion pour développeurs, pas un bouton magique

AMD confirme la prise en charge des nouveautés avec le SDK Agility 1.722-preview et son pilote développeur 26.20.12.01. Les composants sont sortis le 28 octobre ; l’article AMD date du 3 novembre.

Les moteurs et les jeux devront exploiter ces fonctions pour que leur intérêt se traduise dans des titres commerciaux. Pour le joueur, le résultat à attendre sera donc celui d’un jeu précis, avec une version et des réglages identifiés, plutôt qu’un multiplicateur universel de performances.