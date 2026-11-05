La Radeon RX 9070 XT passe de 1,7 à 91 FPS dans une démo : ce que ce bond signifie vraiment

De 1,7 à 91 images par seconde : le résultat impressionne, mais il ne décrit pas une soudaine accélération de tous les jeux sur Radeon RX 9070 XT. Il provient d’une démonstration technique conçue pour mesurer une nouvelle manière d’organiser la géométrie utilisée par le ray tracing.
Le test d’Osvaldo Pinali Doederlein, rapporté le 4 novembre par Wccftech, emploie l’exemple D3D12RaytracingClusteredGeometry de Microsoft et un pilote de développement AMD. Sa résolution est de 1600 × 920, avec une caméra fixe et une scène particulièrement chargée en géométrie.
Le gain vient surtout d’un travail devenu beaucoup moins coûteux
Le ray tracing doit organiser les objets d’une scène dans des structures permettant de chercher efficacement ce qu’un rayon rencontre. Reconstruire ces structures peut devenir un goulot d’étranglement. La fonction Clustered Geometry change cette organisation pour réduire ce coût dans les cas adaptés.
|Mesure rapportée dans cette démo
|Méthode traditionnelle
|Clustered Geometry
|Débit d’images
|1,7 FPS
|91 FPS
|Mémoire des structures d’accélération
|7 518 Mo
|771 Mo
La baisse de mémoire concerne ces structures, pas toute la mémoire vidéo consommée par un jeu. Et retirer un énorme frein d’un scénario volontairement exigeant n’implique pas le même bénéfice lorsque ce frein était déjà peu important.
Une préversion pour développeurs, pas un bouton magique
AMD confirme la prise en charge des nouveautés avec le SDK Agility 1.722-preview et son pilote développeur 26.20.12.01. Les composants sont sortis le 28 octobre ; l’article AMD date du 3 novembre.
Les moteurs et les jeux devront exploiter ces fonctions pour que leur intérêt se traduise dans des titres commerciaux. Pour le joueur, le résultat à attendre sera donc celui d’un jeu précis, avec une version et des réglages identifiés, plutôt qu’un multiplicateur universel de performances.
Eric Thomas suit l’actualité de Windows, des logiciels, de la cybersécurité grand public et des outils web. Il s’intéresse aux mises à jour système, aux nouveautés informatiques et aux solutions pratiques qui améliorent l’expérience numérique au quotidien.