PS6 à 120 FPS, Xbox Helix à 144 FPS en 4K : que vaut cette rumeur ?

La PS6 viserait 120 images par seconde en 4K, contre 144 pour la Xbox Project Helix, selon un comparatif attribué à TCMFGames. Ces chiffres restent des objectifs supposés. Aucun test du même jeu sur les deux machines ne vient les étayer. Les prix américains qui circulent relèvent de la même rumeur et, au 16 novembre 2026, Sony et Microsoft n’ont annoncé aucun prix en euros pour la France.

PS6 et Xbox Helix : les chiffres qui circulent

GameGPU attribue les objectifs de cadence et les montants en dollars à TCMFGames. Voici comment les lire face aux annonces officielles.

Critère PS6 Xbox Project Helix Objectif en 4K évoqué 120 images par seconde 144 images par seconde Prix américain évoqué 899,99 $ (environ 814 € par conversion) 1 199,99 $ (environ 1 086 € par conversion) Prix officiel en euros Aucun annoncé Aucun annoncé Ce que le constructeur a confirmé Aucune cible de 120 FPS en 4K communiquée Console conçue pour les jeux Xbox et PC, puce AMD personnalisée et matériel alpha prévu pour les développeurs à partir de 2027

Les équivalents en euros utilisent le taux de référence de la BCE du 13 novembre 2026 (1 € = 1,1052 $), hors TVA française et frais d’importation éventuels. Ils donnent un ordre de grandeur. Un prix de vente français dépendra du tarif fixé pour la région et des taxes applicables.

Les 24 images par seconde d’écart comptent surtout sur un écran compatible

Sur un téléviseur limité à 120 Hz, l’écran ne peut afficher que 120 rafraîchissements par seconde. Un mode à 144 FPS ne vous montrera donc pas 144 images distinctes par seconde. Sur un moniteur compatible 4K à 144 Hz via l’entrée utilisée, passer de 120 à 144 FPS fait passer l’intervalle théorique entre deux images de 8,33 à 6,94 ms. Le ressenti dépend aussi de la régularité de l’affichage et du temps de réponse de l’écran.

Pour comparer les deux consoles, il faudrait le même jeu, la même scène et des réglages comparables. Une sortie 4K peut partir d’un rendu interne de définition inférieure. La génération d’images peut aussi augmenter la cadence affichée sans accélérer au même rythme la simulation du jeu ou la prise en compte de vos commandes. Enfin, les deux chiffres ne disent rien sur la stabilité de la cadence avec les effets d’éclairage les plus exigeants.

Ce que Microsoft a effectivement annoncé pour Project Helix

Dans sa présentation de Project Helix, Xbox décrit une console équipée d’une puce AMD personnalisée, conçue pour faire tourner des jeux Xbox et PC. Microsoft prévoit de commencer à fournir du matériel alpha aux développeurs à partir de 2027. Ce jalon concerne les studios. Le constructeur n’a communiqué dans cette présentation ni date de sortie commerciale ni cible de 144 FPS en 4K.

Si vous avez déjà un téléviseur 4K à 120 Hz, ces chiffres seuls donnent peu de raisons d’en changer. Pour juger d’un achat, il faudra connaître les modes réellement proposés dans vos jeux et les prix annoncés en France.