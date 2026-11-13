PS5 : votre écran peut-il afficher du 1440p à 120 Hz ? La console peut le tester

Si vous branchez votre PS5 sur un écran PC, vous pouvez vérifier ce que la console et l’écran acceptent ensemble. Le test de sortie 1440p distingue notamment les modes à 60 et 120 Hz. Il évite de tirer des conclusions à partir du seul chiffre inscrit sur la boîte du moniteur.

Lancer le test depuis les réglages de la PS5

Ouvrez Paramètres → Écran et vidéo → Sortie vidéo, puis choisissez Tester la sortie 1440p. Utilisez le port et le câble HDMI que vous comptez garder. Confirmez les écrans que vous voyez pendant le test. La PS5 pourra alors indiquer quelles combinaisons sont acceptées, notamment pour le HDR et le taux de rafraîchissement variable (VRR).

Le réglage de sortie 120 Hz se trouve dans le menu Écran et vidéo. Capture : Futureland.

Que faire si le 120 Hz ou le VRR manque ?

Commencez par relier directement la console à l’écran si un ampli ou un boîtier se trouve entre les deux. Vérifiez ensuite la documentation de l’écran : la fréquence maximale annoncée peut dépendre de l’entrée utilisée ou d’un réglage du moniteur. Relancez le test après chaque changement pour identifier ce qui a fait la différence.

Même avec une sortie 120 Hz validée, un jeu peut fonctionner à 60 images par seconde. Vérifiez si le titre propose un mode 120 Hz et s’il faut l’activer dans ses propres options. PlayStation détaille également les conditions de la sortie 1440p et du VRR.