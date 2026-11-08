PS5 : Sony reporte ses enceintes Pulse Elevate à quelques jours de leur sortie

Un problème de production repousse les enceintes PlayStation attendues le 12 novembre. Aucune nouvelle date n’est annoncée : voici ce que cela change pour les acheteurs.

Si vous comptiez installer les nouvelles enceintes PlayStation autour de votre écran dès le 12 novembre, il faudra patienter. Sony a repoussé le lancement des Pulse Elevate après avoir découvert un problème de production pendant ses contrôles qualité. Aucune nouvelle date n’accompagne cette décision.

L’annonce figure dans une mise à jour officielle du 6 novembre. Le produit n’est pas présenté comme abandonné : Sony explique avoir besoin de davantage de temps pour atteindre l’expérience prévue. En revanche, la nature précise du défaut et le délai nécessaire ne sont pas détaillés.

Le 12 novembre disparaît du calendrier, pas le prix annoncé

Le tarif conseillé communiqué pour l’Europe reste de 219,99 €. Il s’agit du prix annoncé par Sony, pas d’une vérification des offres de chaque boutique. La France figurait parmi les marchés prévus pour la version blanche ; un modèle Midnight Black était également annoncé.

Pour quelqu’un qui a réservé les enceintes, le point à regarder est désormais la date portée sur sa propre commande. Une ancienne fiche indiquant encore le 12 novembre ne constitue pas une confirmation d’expédition après le communiqué du fabricant.

Il faut aussi distinguer trois informations : le report du lancement, l’état de la précommande et un éventuel remboursement. Sony confirme le premier. Cela ne permet pas de déduire les modalités appliquées automatiquement par chaque vendeur aux deux autres. Le suivi de commande et les messages du marchand restent donc les références pour votre achat.

Des enceintes pensées pour jouer devant un moniteur

Pulse Elevate vise un usage assez précis : profiter du son de ses jeux sur un bureau sans garder un casque sur les oreilles. Cette orientation compte notamment si votre moniteur n’a pas de haut-parleurs, ou si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous pendant une partie.

Dans sa prise en main publiée en juin, TechRadar rapportait les explications de Sony sur ce choix : une part croissante des joueurs PS5 utilise un écran de bureau plutôt qu’un téléviseur. Le journaliste avait pu essayer les enceintes et leur microphone. Ce premier contact était encourageant, sans remplacer un essai complet du produit commercial.

Vérifiez aussi la connexion dont vous aurez besoin

L’ensemble associe PlayStation Link et Bluetooth, avec un microphone intégré et des socles de recharge. Il cible la PS5, mais aussi le PC, le Mac et le PlayStation Portal. Le Bluetooth ajoute les usages avec un appareil mobile.

Il ne faut toutefois pas confondre ce fonctionnement avec celui d’une paire d’enceintes filaires classique. TechRadar précisait lors de sa démonstration l’absence d’entrée audio filaire : la présence de socles ne signifie donc pas que l’on pourra simplement brancher un câble audio pour contourner la liaison sans fil.

Si votre besoin est immédiat, partez de votre équipement actuel : une sortie casque de moniteur, une connexion USB sur ordinateur et une liaison PlayStation Link ne se remplacent pas automatiquement. Pour Pulse Elevate, la prochaine information décisive sera une nouvelle date officielle de disponibilité, et non une estimation conservée sur une ancienne annonce.

Crédit image : Sony Interactive Entertainment.