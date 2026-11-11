PS5 Pro : le PSSR 2.0 serait environ deux fois plus rapide que le FSR 4 de la Xbox Series X en 4K

Un test de traitement d’image donne l’avantage à la PS5 Pro et à son PSSR 2.0 face au FSR 4 sur Xbox Series X. Dans la mesure rapportée pour une sortie 4K, le traitement sur la console Sony prend environ deux fois moins de temps.

Le test mesure une étape du rendu

Les chiffres sont exprimés en millisecondes. Ils correspondent au temps que prend l’algorithme pour reconstruire une image à partir d’une définition de rendu inférieure. Le reste d’une image demande aussi du temps, notamment pour calculer la géométrie, les effets et l’éclairage. À 60 images par seconde, le budget total est d’environ 16,7 ms par image.

Dans le relevé, le PSSR 2.0 prend 2,00 ms pour une sortie à 2 160p, contre 3,86 ms pour le profil complet du FSR 4 sur Xbox Series X. Le profil allégé de la Xbox descend à 2,75 ms. Le choix du profil change donc sensiblement l’écart.

Ce qu’un joueur peut en déduire

Un traitement plus court laisse de la marge au développeur. Il peut la consacrer à une meilleure définition de départ ou à d’autres effets, selon son jeu. Il faut comparer les mêmes scènes et modes graphiques pour juger la netteté en mouvement, le scintillement ou la fluidité. Ce test ne démontre pas que la PS5 Pro affiche deux fois plus d’images par seconde.