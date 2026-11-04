La version 8.0.0 est publiée sur le dépôt officiel. Elle change le moteur du VPN et améliore les connexions locales avec les coupe-circuits activés.

Proton VPN 8 est publié pour iPhone : le coupe-circuit évolue pour CarPlay

Proton VPN franchit un cap sur iPhone avec la publication de la version 8.0.0 sur son dépôt officiel, le 3 novembre. Parmi ses changements, la possibilité de conserver les connexions au réseau local et à CarPlay lorsque les deux niveaux de coupe-circuit sont activés répond à une contrainte concrète des utilisateurs de VPN.

Cette publication est vérifiable dans les notes de version du projet. Elle ne suffit toutefois pas à garantir que l’App Store la propose déjà à chaque compte : le numéro effectivement disponible dans la boutique reste à contrôler.

Couper une fuite sans couper les usages de proximité

Un coupe-circuit, ou kill switch, sert à empêcher le trafic de sortir par une connexion non protégée lorsque le tunnel VPN s’interrompt. Ce principe peut devenir contraignant s’il bloque aussi des échanges attendus avec des appareils proches.

Proton documente la compatibilité du réseau local et de CarPlay avec les deux coupe-circuits actifs : les usages de proximité sont précisément ceux que cette évolution cherche à préserver. Il ne s’agit pas d’un nouveau service CarPlay, mais d’une évolution de leur coexistence sur l’iPhone.

La version comprend aussi un coupe-circuit avancé. Ces fonctions doivent être distinguées du simple bouton de connexion : leur comportement dépend des options choisies dans l’application.

Le changement le plus profond est sous le capot

La branche 8 adopte le nouveau cœur de connexion ProTUN, décrit par Proton dans sa présentation technique. Écrit en Rust, ce composant remplace l’ancienne architecture et donne à l’éditeur davantage de maîtrise sur son moteur réseau.

Ce travail n’apparaît pas pour la première fois le 3 novembre. Proton le présentait déjà en août, pendant la phase de test. La nouveauté du jour est la publication de la version 8.0.0, après ces bêtas, et non la découverte soudaine de toutes ses fonctions.

Un globe interactif rejoint l’interface et les statistiques NetShield sont conservées d’une session à l’autre. Ces changements facilitent la lecture de l’activité, sans constituer une mesure indépendante de protection ou de rapidité.

Avant de chercher un réglage absent de son iPhone, le plus utile est donc de vérifier la version installée, puis celle proposée par l’App Store. Le dépôt public et la distribution auprès des utilisateurs sont deux étapes différentes ; nous n’assimilons pas la présence d’un paquet publié à un déploiement terminé.