POPUCOM arrive sur PS5 : les modes à connaître avant d’inviter trois amis

Avec ses couleurs vives, POPUCOM ressemble à un jeu de plates-formes facile à sortir en soirée. Son portage PS5 arrive le 17 novembre. Avant de réunir trois amis, vérifiez le mode que vous voulez lancer : le jeu distingue les défis pensés pour deux et les parties conçues pour un groupe plus nombreux.

Le jeu vous oblige à regarder ce que fait l’autre

Changer de couleur permet d’interagir avec certains éléments du décor et de neutraliser les ennemis. Le résultat dépend souvent du moment où chacun agit. Si votre partenaire déclenche un mécanisme pendant que vous êtes encore en train de changer de couleur, il faut se remettre d’accord avant de retenter le passage.

Les objets modifient aussi la façon d’aborder les énigmes. Certains servent à ouvrir un passage, d’autres aident à franchir un obstacle ou à faire face aux adversaires. L’intérêt vient de la coordination : la personne qui a la bonne couleur n’est pas forcément celle qui est au bon endroit.

À deux pour l’histoire, jusqu’à quatre selon le mode

La fiche PlayStation francophone distingue le jeu local et le jeu en ligne. L’éditeur présente une campagne à deux et un mode de groupe conçu pour trois ou quatre joueurs. Si vous achetez le jeu pour une soirée à quatre, regardez d’abord quels niveaux sont prévus pour votre groupe.

Sur le même canapé, préparez les manettes avant de lancer le jeu. Si chacun reste chez soi, vérifiez l’accès au multijoueur en ligne sur les comptes concernés et la version utilisée. L’existence d’une édition PC ou Switch ne garantit pas que ces joueurs puissent rejoindre une session PS5.

À qui conseiller ce jeu ?

Le jeu est surtout intéressant pour les groupes qui aiment discuter de la solution pendant qu’ils jouent. Si un joueur prend systématiquement toutes les décisions, il risque de passer à côté de la mécanique centrale. Laisser chacun annoncer son action avant de bouger donne à tout le monde un rôle, même lorsque les niveaux deviennent plus chargés.

Menow avait déjà signalé le portage parmi les jeux arrivant sur PS5. Le point qui compte ici est de savoir avec combien de personnes vous pourrez réellement profiter des différents défis.

Visuel : GRYPHLINE / PlayStation.