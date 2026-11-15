Polar H10 : comment enregistrer son rythme cardiaque sans emporter le téléphone

La ceinture Polar H10 peut enregistrer le rythme cardiaque dans sa mémoire quand le téléphone reste au vestiaire. La version 7.38.0 de Polar Flow permet de piloter cet enregistrement depuis Flow. Auparavant, il fallait passer par Polar Beat pour démarrer et récupérer une séance mémorisée sur la ceinture.

Le téléphone sert au départ et au retour

Selon les notes de Polar Flow pour iOS et pour Android, vous pouvez lancer une séance en choisissant l’enregistrement dans la mémoire de la H10. Rapprochez le téléphone après l’effort pour importer les données dans Flow.

Pour une séance en salle où seule la courbe cardiaque vous intéresse, vous pouvez laisser le téléphone au vestiaire après le démarrage. Faites un essai court avant une longue séance pour vérifier que la ceinture est connectée au départ et que la séance apparaît bien dans votre journal après l’import.

Sans le téléphone, d’où vient le parcours GPS ?

Le manuel de la ceinture précise que la mémoire conserve les données cardiaques d’une séance. Pour les sports en extérieur, Flow permet de choisir si l’on utilise le GPS du téléphone. Si celui-ci reste au vestiaire, la ceinture ne peut pas dessiner elle-même le trajet.

Avant de lancer un nouvel entraînement, vérifiez que le précédent a rejoint le journal. Si vous souhaitez mesurer la distance et conserver une trace dehors sans téléphone, il faudra un autre appareil capable d’enregistrer le parcours. Une montre GPS peut remplir ce rôle.