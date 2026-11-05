Les fonds du Pokémon copain arrivent sur le profil de Dresseur par étapes, les 6 et 9 novembre à 10 heures locales. Tous les fonds spéciaux ne seront pas disponibles immédiatement.

Pokémon GO : les fonds de vos Pokémon arrivent sur le profil les 6 et 9 novembre

Le fond d’un Pokémon pourra bientôt suivre son propriétaire jusque sur son profil de Dresseur. Dans son annonce consacrée à GO Wild Area 2026, Pokémon GO confirme l’affichage des fonds de lieu et des fonds spéciaux du Pokémon copain sur le profil. Le déploiement se fera en deux temps, les 6 et 9 novembre.

Cette précision évite une confusion : la nouveauté concerne la présentation d’un Pokémon possédant déjà un fond compatible. Elle n’annonce pas que tous les joueurs recevront automatiquement les fonds des événements.

Deux ouvertures à 10 heures, selon le fond

Disponibilité Fonds affichables sur le profil 6 novembre 2026, 10 h locales Fonds de lieu GO Wild Area 2026 de Sendai et Mexico 9 novembre 2026, 10 h locales Fond spécial GO Wild Area 2026 et fonds de lieu précédemment publiés

L’heure locale vaut aussi pour vos amis. Une personne située dans une autre région ne verra le fond qu’une fois 10 heures atteintes chez elle. Au lancement, deux joueurs peuvent donc ne pas constater le changement au même moment, sans que leur compte ou leur Pokémon ait un problème.

Pour les joueurs en France, il faut retenir 10 heures en France, et non convertir l’horaire japonais de Sendai. L’intérêt est surtout de rendre visible une étape de collection ou un souvenir d’événement dans un espace consulté par les amis.

Tous les fonds spéciaux ne sont pas encore concernés

L’équipe annonce que d’autres fonds spéciaux seront pris en charge plus tard. Aucun calendrier complet n’accompagne cette précision. Un ancien fond spécial absent le 9 novembre ne doit donc pas être considéré d’emblée comme un bug.

La même annonce présente aussi l’accès aux Combats Dynamax en groupe privé, avec un code pour rejoindre un groupe existant. Cette fonction touche à l’organisation des combats, tandis que les fonds relèvent de la personnalisation : les deux nouveautés ne donnent pas les mêmes avantages.

Au moment de choisir son Pokémon copain pour mettre un fond en valeur, le point à vérifier reste donc sa catégorie et la date d’ouverture correspondante. Le 6 novembre ne marque que la première étape.

Image : Pokémon GO.