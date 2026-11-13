Pokémon Champions : 5 erreurs qui peuvent vous coûter vos premiers combats

Dans Pokémon Champions, une équipe copiée sur un champion peut perdre dès le premier tour si vous ignorez comment ses deux Pokémon doivent jouer ensemble. En combat double, apprendre à protéger un partenaire ou à modifier l’ordre des actions donne souvent une réponse plus concrète que changer toute son équipe après une défaite. Voici cinq erreurs à corriger avant de dépenser vos points ou de changer de stratégie.

1. Copier une équipe sans connaître son premier tour

Pour chaque duo que vous envoyez en premier, choisissez une action qui aide l’autre Pokémon à faire son travail. Un attaquant fragile peut avoir besoin qu’on détourne un coup ou qu’on ralentisse ses adversaires. Avant le combat, identifiez aussi un autre duo à envoyer si votre adversaire aligne un Pokémon qui neutralise votre plan principal.

2. Laisser l’adversaire décider qui joue en premier

Vent Arrière accélère votre camp, tandis que Vent Glace ralentit les cibles touchées. Distorsion favorise les Pokémon les plus lents à priorité égale. Observez le premier échange. Si votre attaquant perd avant de pouvoir jouer, modifier l’ordre des actions peut régler le problème dès le combat suivant.

3. Prendre les capacités de soutien pour des tours perdus

Bluff peut faire perdre son action à une cible vulnérable au premier tour du lanceur. Poudre Fureur peut détourner des attaques ciblées et laisser le partenaire libre d’agir. Abri peut gagner le tour nécessaire à un allié pour poser Vent Arrière. Jugez chaque action sur ce qu’elle permet aux deux Pokémon de faire ensemble.

4. Dépenser ses points avant de savoir ce qui manque

Testez votre équipe plusieurs fois avant d’acheter une nouvelle Méga-Gemme. Une seule Méga-Évolution est possible par combat. Si votre équipe manque systématiquement de vitesse ou d’une réponse à un type précis, une autre gemme aura un intérêt seulement si elle vous aide à résoudre ce problème.

5. Découvrir les limites d’un objet en plein match

La Ceinture Force laisse le porteur à 1 PV après un coup fatal s’il avait tous ses PV. La Veste de Combat améliore la Défense Spéciale mais interdit les capacités de statut. Le Mouchoir Choix augmente la Vitesse tout en bloquant le porteur sur la même capacité jusqu’à son retrait. Après une défaite, notez le premier tour où votre plan a déraillé. Vous saurez alors si vous devez revoir l’objet, le duo de départ ou la gestion de la vitesse.

Un premier tour à préparer avant de lancer le classé

Imaginez que votre attaquant soit plus lent que les deux adversaires. Vous pouvez lui faire utiliser Abri pendant que son partenaire pose Vent Arrière, puis tenter de reprendre l’initiative au tour suivant. Ce plan dépend du placement de votre partenaire et des actions adverses. Relisez le combat en vous demandant qui devait rester en jeu jusqu’au deuxième tour. Ce repère vous aide à distinguer un mauvais choix d’équipe d’une mauvaise décision pendant le match.