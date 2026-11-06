POCO M8 5G ou POCO X8 : faut-il accepter 45 g de plus pour gagner 2 820 mAh ?

Le POCO M8 5G pèse 178 g. Le POCO X8 monte à 223 g, mais il embarque une batterie de 8 340 mAh, contre 5 520 mAh pour le M8. Si vous hésitez, regardez d’abord ce qui vous gêne le plus aujourd’hui : un téléphone encombrant ou une batterie qui vous oblige à chercher une prise. Il y a aussi une surprise côté vidéo : le modèle le plus léger est celui qui filme en 4K.

Les 45 g de différence se sentent surtout à une main

Le M8 est aussi près de 3 mm plus étroit et 1,25 mm plus fin. C’est utile si vous écrivez à une main dans les transports ou utilisez une coque épaisse. Les diagonales sont proches, 6,77 et 6,83 pouces. Vous portez donc un téléphone sensiblement plus lourd avec le X8 pour un écran à peine plus grand.

Les deux dalles sont AMOLED et montent à 120 Hz. Le X8 affiche davantage de pixels et Xiaomi indique 1 060 nits de luminosité typique, contre 800 pour le M8. L’écart est surtout intéressant pour lire une carte dehors ou du texte fin. Les valeurs de pointe, annoncées séparément, ne décrivent pas la luminosité que l’écran peut maintenir sur toute sa surface.

Le X8 embarque 51 % de capacité en plus

Les 2 820 mAh supplémentaires donnent au X8 plus de réserve sur le papier pour une journée de GPS, de vidéo et de partage de connexion. Sans test réalisé dans les mêmes conditions, impossible de convertir l’écart en heures : la luminosité et la qualité du réseau changent la consommation.

Le X8 accepte jusqu’à 67 W et le M8 jusqu’à 45 W. Le X8 peut recevoir une puissance supérieure, mais il a aussi plus de capacité à remplir. Les deux modèles sont livrés sans adaptateur secteur selon Xiaomi France. Vérifiez ce que votre chargeur actuel peut fournir avant de compter sur le maximum annoncé.

En photo, le X8 stabilise. En vidéo, le M8 filme en 4K

Le capteur principal des deux téléphones affiche 50 Mpx. Le X8 ajoute une stabilisation optique qui peut réduire le flou dû au mouvement de la main, surtout lorsque la lumière baisse. Pour un enfant qui court, le mouvement du sujet reste à gérer. Le second capteur du X8 sert à mesurer la profondeur : il ne donne pas un cadrage ultra grand-angle.

La fiche française indique 4K à 30 i/s sur le M8 et 1080p à 30 i/s sur le X8. La 4K laisse de la marge pour recadrer au montage et produit des fichiers plus lourds. Le M8 peut aussi recevoir jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire par microSD. Sur le X8, choisissez votre capacité dès l’achat.

Lequel choisir en France ?

Le M8 est le choix logique si vous rechargez chaque soir, filmez souvent en 4K ou cherchez un téléphone facile à tenir longtemps. Le X8 mérite le supplément si vous passez vos journées loin d’une prise et que la stabilisation photo ou la protection IP68 compte pour vous. Comparez les offres françaises à stockage égal, par exemple en 256 Go, frais de livraison compris.

Fiche Xiaomi France du POCO M8 5G · Fiche Xiaomi France du POCO X8