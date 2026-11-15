POCO F9 Pro vs F9 Ultra : 1 720 mAh de plus, et un zoom qui peut faire pencher la balance

Le POCO F9 Ultra vous donne 1 720 mAh de plus que le F9 Pro. Pourtant, si vous hésitez entre les deux, regardez aussi ce qui se passe quand vous prenez une photo depuis les gradins. Le téléobjectif de 120 mm de l’Ultra cadre deux fois plus serré que celui de 60 mm du Pro à la même distance. Pour photographier un sujet éloigné, cet écart peut compter davantage que la batterie. Pour les portraits de tous les jours, le Pro a de sérieux arguments.

Sur scène ou dans les gradins, les deux POCO ne cadrent pas pareil

Le téléobjectif de 60 mm du POCO F9 Pro convient bien pour photographier une personne à quelques mètres, par exemple de l’autre côté d’une table. Le périscope de 120 mm du F9 Ultra devient plus intéressant quand vous ne pouvez pas vous rapprocher : un enfant sur scène, un joueur à l’autre bout du terrain ou un détail tout en haut d’une façade.

Les deux téléobjectifs affichent 50 Mpx et sont stabilisés. Le Pro ouvre toutefois à f/2, contre f/3 pour l’Ultra. À lui seul, ce chiffre ne permet pas de départager les deux en intérieur. Il rappelle qu’un cadrage plus serré ne garantit pas une meilleure photo de nuit : le capteur, la lumière et le traitement de l’image comptent aussi.

Versions françaises POCO F9 Pro POCO F9 Ultra Batterie, capacité typique 6 330 mAh 8 050 mAh Recharge maximale 100 W filaire, 50 W sans fil 100 W filaire, 50 W sans fil Recharge inversée maximale 27 W filaire, 22,5 W sans fil 27 W filaire, 22,5 W sans fil Poids et épaisseur 206 g, 8,79 mm 235 g, 8,74 mm Écran AMOLED 6,59 pouces, 2 510 × 1 156 pixels 6,9 pouces annoncés, 2 608 × 1 200 pixels Fréquence de l’écran Jusqu’à 185 Hz Jusqu’à 185 Hz Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, série V Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mémoire et stockage 12 Go + 256 ou 512 Go 12 Go + 256 Go, ou 16 Go + 512 Go ou 1 To Appareil photo principal 200 Mpx, stabilisation optique 200 Mpx, stabilisation optique Téléobjectif 50 Mpx, 60 mm, f/2, stabilisé 50 Mpx, 120 mm, f/3, stabilisé Ultra grand-angle 8 Mpx 50 Mpx Vidéo arrière Jusqu’à 4K à 60 images/s Jusqu’à 8K à 30 images/s, 4K à 60 images/s Caméra avant 32 Mpx, vidéo 4K à 30 images/s 32 Mpx, vidéo 4K à 30 images/s Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, double eSIM selon l’opérateur 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, double eSIM selon l’opérateur Protection et logiciel IP68, HyperOS 3 sur la fiche technique IP68, HyperOS 3 sur la fiche technique

Les 185 Hz ne départagent pas les deux téléphones

Le F9 Pro affiche lui aussi jusqu’à 185 Hz. Si vous jouez surtout parce que vous voulez un écran fluide, le supplément demandé pour l’Ultra ne vous donne donc pas accès à une fréquence supérieure. Et dans un jeu plafonné à 60 images par seconde, l’écran à 185 Hz ne débloque pas à lui seul une cadence native plus élevée. Pour choisir sur les performances, le test utile consisterait à lancer le même jeu sur les deux avec les mêmes réglages et à comparer la fluidité après une longue session.

Le choix se joue plus facilement en main. L’Ultra offre plus de place pour les commandes tactiles et les sous-titres, mais il est aussi près de 3 mm plus large et 29 g plus lourd. Si vous jouez à deux mains, le grand écran peut valoir le compromis. Si vous passez surtout votre temps à écrire ou à lire en tenant le téléphone d’une main, le Pro est plus facile à prendre en main.

Le F9 Pro garde la même recharge, l’Ultra emporte une plus grande réserve

Avec 8 050 contre 6 330 mAh, l’Ultra embarque environ 27 % de capacité supplémentaire. C’est le chiffre qui peut vous décider si vous alternez GPS, vidéo et jeu loin d’une prise. Pour convertir cet écart en heures, il faudrait un essai commun : l’écran plus grand et les usages peuvent modifier le résultat.

Côté charge, les deux affichent 100 W par câble et 50 W sans fil avec un équipement compatible. Xiaomi indique que l’adaptateur secteur est absent de la boîte dans les fiches du F9 Pro et du F9 Ultra. Si vous devez en acheter un, ajoutez-le au prix avant de comparer les deux.

Je prendrais le F9 Pro pour les portraits, la vidéo 4K et le jeu sur un téléphone moins encombrant. Je paierais le supplément de l’Ultra si je photographie régulièrement des sujets éloignés, si je manque souvent de batterie en fin de journée ou si j’ai besoin de 1 To pour garder mes jeux et mes vidéos sur l’appareil. Pour juger le surcoût en France, commencez par comparer les deux versions 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : c’est la configuration qui permet de voir combien vous payez réellement pour le zoom, le grand écran et la batterie.