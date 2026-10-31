Pluribus saison 2 : un tournage prévu ce 31 octobre, mais toujours pas de date de diffusion

Visuel : Apple TV, première saison de Pluribus.

Le retour de Pluribus pourrait franchir une étape ce week-end. Le tournage de la saison 2 est prévu à Albuquerque le 31 octobre, selon Production List, un annuaire professionnel de l’audiovisuel. MacRumors a remis ce calendrier en lumière ce matin. Apple n’a pas annoncé de date de diffusion pour cette deuxième saison.

Le calendrier vient d’un annuaire de production

Le point de départ est une fiche éditoriale de Production List publiée le 1er octobre. Elle situe le début prévu des prises de vues au 31 octobre, au Nouveau-Mexique. Cette information permet de suivre l’avancement du projet, mais elle ne vaut pas confirmation que les premières scènes ont effectivement été filmées à l’heure où vous lisez ces lignes.

La distinction change l’attente des abonnés : une date de tournage n’est pas une date de sortie. Entre les prises de vues, le montage et la mise à disposition des épisodes, plusieurs étapes restent nécessaires. Aucun délai précis ne peut être déduit du seul calendrier de production.

Vince Gilligan et Rhea Seehorn restent au centre du projet

Production List annonce le retour du créateur Vince Gilligan et de Rhea Seehorn. Le duo est déjà familier aux spectateurs de Better Call Saul. La série est produite avec Sony Pictures Television et a obtenu sa deuxième saison avant même le lancement de la première, selon les informations professionnelles reprises par MacRumors.

Une saison à retrouver sans attendre une nouvelle bande-annonce

La présentation officielle d’Apple rappelle que Pluribus a débuté le 7 novembre 2025. Elle met en avant une prémisse de science-fiction singulière : une personne profondément malheureuse doit sauver le monde du bonheur. Pas besoin de raconter les révélations des épisodes pour comprendre le contraste qui porte la série.

Pour ceux qui l’ont manquée, la première saison constitue donc le contenu disponible à regarder. Les images et vidéos actuelles ne doivent pas être présentées comme celles de la saison 2 lorsqu’elles proviennent du lancement initial.

Une confirmation publique du démarrage effectif du tournage.

Un calendrier de diffusion de la deuxième saison.

Une première présentation officielle des nouveaux épisodes.

La remise en avant de ce rendez-vous de production est encourageante pour suivre le projet. Elle ne justifie pas de promettre un retour dans quelques mois ou une arrivée à une date précise en France. Pour organiser son prochain week-end séries, le repère fiable reste la saison déjà disponible ; pour la suite, le calendrier de tournage doit encore devenir un calendrier de diffusion.