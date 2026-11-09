PlayStation Portal : Sony annonce un modèle avec du stockage, mais son utilité reste mystérieuse

Sony ajoute du stockage à la PlayStation Portal. Pourtant, cette nouveauté ne signifie pas que l’on pourra installer des jeux PS5 pour y jouer sans connexion. Annoncé le 9 novembre au Japon, le nouveau modèle laisse justement sa principale évolution sans explication détaillée.

Dans son annonce officielle, Sony présente une version noire prévue le 10 décembre à 39 980 yens, avec des précommandes dès le 13 novembre. Elle embarque désormais un stockage interne destiné à de futures fonctions. Sa capacité et ses usages ne sont pas précisés.

Du stockage ne suffit pas à faire une console autonome

Un espace de stockage indique que l’appareil peut conserver des données. Il ne dit pas lesquelles, ni quels logiciels seront capables de les exploiter. Sony ne promet ici ni installation locale de jeux PS5, ni téléchargement pour jouer dans l’avion. Présenter cette Portal comme une nouvelle console portable autonome irait donc plus loin que l’annonce.

Pour un acheteur, la différence est essentielle : conserver un fichier et exécuter un jeu sont deux fonctions distinctes. Tant que Sony ne décrit pas les usages retenus, il serait prématuré de remplacer une Portal actuelle uniquement pour ce stockage.

La connexion reste au centre de l’expérience

Les usages annoncés passent toujours par le Wi-Fi. Le jeu à distance s’appuie sur une PS5 associée ; le jeu diffusé depuis les serveurs de Sony exige PlayStation Plus Premium et un titre compatible. L’écran reste un LCD de 8 pouces, en 1080p à 60 images par seconde. Le pack japonais comprend un mois de Premium.

Il faut ainsi choisir en fonction de son usage actuel. Pour libérer le téléviseur du salon, le jeu à distance répond à un besoin différent du jeu diffusé depuis les serveurs. Pour jouer sans PS5, c’est la disponibilité du jeu dans le service compatible et le coût de l’abonnement qui deviennent déterminants. Dans les deux cas, ajouter du stockage ne fait pas disparaître les contraintes d’une connexion.

Ce modèle japonais demande un compte japonais

Autre point à vérifier avant de penser à l’import : Sony réserve explicitement cette version à un usage au Japon, avec une interface japonaise et un compte PlayStation dont la région est le Japon. Cette annonce ne donne ni date ni prix pour la France.

Le bon réflexe consiste donc à attendre deux précisions : les fonctions réellement prévues pour le stockage et l’éventuelle annonce d’une version adaptée au marché français. Le changement matériel est confirmé ; l’avantage concret pour les joueurs reste à démontrer.