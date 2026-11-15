PlayStation portable : pourquoi le scénario à 700 € dépend du dock et de la manette

La prochaine PlayStation portable pourrait coûter l’équivalent d’environ 701 € avec une station d’accueil et une manette, si chacun de ces éléments était acheté séparément. Ce montant vient d’un scénario à 775 dollars relayé autour du projet surnommé Canis. Sony n’a confirmé ni la console, ni son prix, ni la possibilité de la brancher à une télévision. Le visuel en ouverture est un concept de console et de station d’accueil.

L’hypothèse part d’une machine à 600 dollars. Une station d’accueil à 100 dollars et une manette à 75 dollars porteraient l’addition à 775 dollars. La discussion envisage aussi un lot d’accessoires à 100 dollars, auquel cas le total serait de 700 dollars. Ce second scénario suppose que le lot contienne bien tout le nécessaire pour jouer sur la télévision.

Configuration envisagée Montant en dollars Conversion indicative Console seule 600 $ 543 € Station d’accueil seule 100 $ 90 € Manette seule 75 $ 68 € Console avec lot d’accessoires hypothétique 700 $ 633 € Console et accessoires achetés séparément 775 $ 701 €

Conversions arrondies au taux de référence de la BCE du 13 novembre 2026, hors taxes et frais d’importation. Une éventuelle offre française aurait son propre prix TTC. Le chiffre en euros sert à comprendre l’ordre de grandeur de la rumeur.

Jouer sur la télé changerait le coût de départ

Pour jouer uniquement en déplacement, les accessoires pèseraient peu dans la décision. Si le but est de reprendre la même partie sur le téléviseur, il faudrait vérifier trois points : la présence d’une sortie vidéo, le contenu du carton et la compatibilité avec une manette déjà possédée. La proposition de Nintendo est plus simple à décrire aujourd’hui : la Switch 2 peut passer du mode portable au téléviseur grâce à la station fournie. Pour comparer les deux offres, il faudrait donc examiner des configurations qui rendent le même service.

La comparaison avec la PS5 porte sur son mode basse consommation

La rumeur attribue au projet Canis une puce AMD et des performances supérieures à celles d’une PS5 standard lorsqu’elle fonctionne en mode basse consommation. Ce point de comparaison est important. Il ne renseigne ni sur les performances face à une PS5 à pleine puissance, ni sur la résolution, la fluidité ou l’autonomie. Il ne suffit pas davantage à savoir quels jeux PS5 pourraient tourner directement sur la machine.

La différence avec le PlayStation Portal se jouerait précisément là. Le Portal affiche un jeu exécuté sur une PS5 à distance ou, avec les conditions d’accès correspondantes, dans le nuage. Une portable capable d’exécuter ses jeux localement pourrait répondre à d’autres usages, notamment là où la connexion est mauvaise. La première information à attendre de Sony est donc la façon dont les jeux tourneraient, puis l’équipement livré et le prix français.