PlayStation Plus Essential d’août: découvrez la liste complète des jeux!

Vous vous demandez quels jeux seront disponibles le mois prochain avec votre abonnement PlayStation Plus? Découvrez la liste des jeux qui apparaîtront dans le catalogue PS+ Essential en août. Le mois de juillet touche lentement à sa fin, si vous avez un abonnement PlayStation Plus Essential et que vous n’avez pas encore ajouté à votre compte des jeux tels que Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling, vous avez encore quelques jours pour ne pas les manquer. La semaine prochaine, ces titres disparaîtront et seront remplacés par de nouveaux. Quels sont donc les jeux qui seront disponibles la semaine prochaine avec l’abonnement PlayStation Plus Essential?

PlayStation Plus Essential août 2023

PGA Tour 2K23

PGA Tour 2K23 est une simulation réaliste de golf développée par HB Studios et publiée par 2K Sports. Il s’agit de la dernière édition de la populaire série de jeux de golf, qui offre une expérience de jeu encore plus avancée et authentique que les éditions précédentes. Le jeu permet aux joueurs de se mettre dans la peau de golfeurs professionnels ou de créer leur propre personnage, qu’ils développeront tout au long de leur carrière. Grâce à la licence PGA Tour, les joueurs ont accès à des terrains de golf réalistes et à des golfeurs professionnels connus, ce qui ajoute une touche d’authenticité à l’expérience de jeu.

Dreams

Dreams est une plateforme créative pour la création de jeux et d’expériences interactives, développée par Media Molecule. C’est un studio virtuel qui permet aux utilisateurs d’exprimer leur créativité, de concevoir et de partager leurs œuvres avec d’autres joueurs du monde entier. Dans Dreams, les joueurs reçoivent des outils qui leur permettent de créer des mondes uniques, des personnages, des objets, de la musique, des niveaux et de nombreux autres éléments. L’interface est conçue pour être facile à utiliser, même pour ceux qui n’ont aucune expérience préalable dans la création de jeux. Les joueurs peuvent manipuler divers paramètres, peindre, sculpter, animer et ajouter des interactions, créant ainsi des projets complexes et interactifs.

Death’s Door

Death’s Door est un jeu d’action et d’aventure de type hack-and-slash, développé par Acid Nerve et publié par Devolver Digital. Les joueurs incarnent un corbeau anonyme, qui joue le rôle de “la mort” dans un monde surnaturel où les âmes des morts sont traitées. Dans cette réalité extraordinaire, où les âmes sont coincées dans un cycle incessant, le corbeau doit traquer et capturer les âmes qui se sont échappées de la porte de la mort. Un jour, quand une tâche ne se passe pas comme prévu, le protagoniste est forcé de relever un défi exceptionnel. L’objectif devient de récupérer une âme qui a été volée, et avec elle commence une aventure fascinante et pleine de mystères.