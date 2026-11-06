PlayStation Plus de novembre : lequel des trois jeux lancer ce week-end ?

Trois jeux sont à récupérer avec le PlayStation Plus du 3 au 30 novembre. Si vous avez deux amis disponibles ce soir, commencez par Dead Island 2. En solo, le choix se joue surtout entre l’exploration de Tomb Raider et les cartes de Monster Train 2.

Dead Island 2, si vous êtes deux ou trois

Le jeu se déroule dans un Los Angeles infesté de zombies. Les combats privilégient la mêlée, et vous pouvez parcourir la campagne seul ou rejoindre une partie en ligne jusqu’à trois joueurs. Sony inclut les versions PS4 et PS5 dans sa sélection du mois. Si vous comptez jouer ensemble dès la première soirée, prévoyez le temps de commencer la campagne chacun de votre côté pour accéder à la coopération.

Trois Tomb Raider pour retrouver le plaisir de chercher son chemin

La collection réunit La Révélation finale, Sur les traces de Lara Croft et L’Ange des ténèbres sur PS4 et PS5. Vous pouvez passer des graphismes d’origine aux graphismes remastérisés pendant la partie. Si vous avez surtout connu les épisodes récents, attendez-vous à passer davantage de temps à observer une pièce, préparer un saut et chercher le passage qui vous a échappé.

Monster Train 2, pour les soirées où l’on veut refaire une partie

Sur PS5, ce jeu de stratégie solo vous fait défendre un train sur trois étages. Il faut composer un paquet de cartes, puis placer ses unités pour empêcher les ennemis de remonter. Un étage très solide peut tenir longtemps, mais les deux autres doivent aussi pouvoir encaisser les vagues. Une défaite donne souvent une idée à tester dans la partie suivante.

Vous pouvez ajouter les trois à votre bibliothèque pendant la période de disponibilité, même si vous n’avez de place que pour un seul sur le SSD. L’accès aux jeux mensuels dépend ensuite de votre abonnement PlayStation Plus.