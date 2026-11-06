Les deux classiques sont entrés au catalogue Xbox. Voici les formules à regarder et ce que les versions incluses contiennent.

Plants vs. Zombies et MySims arrivent dans EA Play : quel abonnement suffit pour y jouer ?

Plants vs. Zombies: Replanted et MySims: Cozy Bundle ont rejoint le catalogue EA Play annoncé par Xbox le 5 novembre. Avant d’acheter l’un des jeux, regardez si votre abonnement comprend déjà EA Play. L’accès au catalogue est inclus avec les formules Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass sur les appareils compatibles.

Vérifiez votre formule sur l’appareil où vous jouez

Sur Xbox, les membres EA Play peuvent chercher le jeu dans leur catalogue. Si vous passez par Game Pass, l’annonce Xbox Wire cite Ultimate, PC Game Pass et le jeu en nuage. Sur ordinateur, vérifiez la fiche du jeu et l’installation proposée par l’application Xbox ou EA. Pour jouer dans le cloud, cherchez la mention correspondante dans votre offre et dans la fiche du titre. Un abonnement qui n’inclut pas EA Play ne donne pas cet accès par défaut.

Le catalogue vous permet de jouer tant que votre abonnement est actif et que le titre y figure. Si vous préférez garder l’accès en dehors de l’abonnement, la fiche d’achat reste une option séparée.

Le bon jeu selon la soirée

Replanted reprend la défense du jardin du premier Plants vs. Zombies, avec une image remastérisée, des niveaux supplémentaires et des modes locaux en coopération ou en affrontement. C’est celui à regarder si vous voulez partager la partie sur le canapé. MySims: Cozy Bundle réunit MySims et MySims Kingdom. L’intérêt tient à la décoration et à la construction, avec des personnages et des lieux à débloquer au fil des tâches. Cherchez le nom complet dans la boutique pour éviter de le confondre avec Les Sims 4.