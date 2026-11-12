Pixel Watch : Google Maps fonctionne sans réseau, mais pas pour tous vos trajets

Une carte Google Maps téléchargée peut rester disponible sur votre Pixel Watch sans réseau. Le détail qui change la préparation d’une sortie est le mode de déplacement : le guidage hors ligne est prévu pour la voiture. Si vous partez à pied ou à vélo, ne comptez pas sur des instructions pas à pas sans connexion.

Vérifiez le téléchargement depuis la montre

Sur le téléphone associé, cherchez votre destination dans Google Maps, ouvrez sa fiche puis choisissez le téléchargement de la carte hors connexion. Élargissez la zone au besoin pour inclure le départ, l’arrivée et un détour possible. Une zone téléchargée sur le téléphone doit encore être disponible sur la montre.

Ouvrez Google Maps sur la Pixel Watch et rendez-vous dans Cartes hors connexion. Si la zone est proposée au téléchargement, lancez la synchronisation depuis cette liste. Faites-le avant de partir, avec une connexion disponible, puis vérifiez que la carte est présente dans le menu de la montre. La procédure et les conditions de disponibilité figurent dans l’aide Google en français.

Ce que vous verrez quand la connexion disparaît

La carte peut afficher votre position et aider à vous repérer dans la zone enregistrée. Si vous conduisez, préparez un trajet couvert entièrement par cette zone. Les informations en temps réel, comme le trafic, dépendent de la connexion. Pour la randonnée ou le vélo, préparez une solution dont le guidage hors ligne correspond à votre activité, et faites un essai au poignet avant de vous éloigner.

Crédit visuel : Google.