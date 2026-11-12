Pixel Watch 5 ou Galaxy Watch9 : laquelle choisir pour courir sans emporter votre téléphone ?

Les deux montres peuvent enregistrer une course sans téléphone grâce à leur GPS intégré. La vraie différence pour votre sortie dépend de ce que vous voulez faire en plus : écouter de la musique, suivre un trajet ou rester joignable. Pour ces usages, vérifiez trois choses avant d’acheter : le modèle Bluetooth ou 4G, les fonctions de l’application choisie et ce qu’il faut télécharger à l’avance.

Ce qui fonctionne quand le téléphone reste à la maison

Usage Pixel Watch 5 Galaxy Watch9 Enregistrer une course GPS intégré GPS intégré Musique sans réseau Téléchargement préalable si l’application le permet Téléchargement préalable si l’application le permet Appels loin du téléphone Version LTE et service compatible pour le réseau mobile Version LTE et service compatible pour le réseau mobile Autonomie annoncée, grandes tailles 45 mm : jusqu’à 40 h, écran permanent 44 mm Bluetooth : jusqu’à 30 h, écran permanent

Le GPS enregistre votre position sans passer par une connexion mobile. Pour une sortie sur votre parcours habituel, une montre Bluetooth peut donc suffire. Si vous courez avec des écouteurs, associez-les à la montre, téléchargez une sélection dans l’application compatible et essayez de la lire avant de quitter la maison. Une playlist visible sur l’écran peut encore nécessiter Internet si elle n’a pas été téléchargée.

Le choix se joue sur les appels et les cartes

Si vous voulez pouvoir appeler sur un trajet loin du Wi-Fi et sans téléphone, prenez la version 4G et vérifiez la prise en charge du modèle et du forfait chez votre opérateur. Pour les cartes, vérifiez la fonction exacte dont vous avez besoin. Une carte consultable, une trace sportive et un guidage avec des instructions virage par virage sont trois usages différents. Un guidage hors ligne peut aussi être limité à certains modes de déplacement.

Google annonce jusqu’à 40 heures écran permanent sur sa 45 mm. Samsung indique jusqu’à 30 heures écran permanent pour sa 44 mm Bluetooth. Ce sont des chiffres de fabricants avec leurs propres conditions, pas des mesures sur une même sortie. GPS, musique et réseau mobile sollicités ensemble peuvent réduire la durée. Pour une première sortie longue, testez le scénario sur une courte boucle et notez ce qu’il reste au retour.

Montage Menow à partir des visuels Google et Samsung.